Un violento accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado en el ingreso a la localidad de 28 de Noviembre dejó a un joven de 21 años internado en grave estado. En las últimas horas se conoció un video que muestra el momento exacto del choque, donde se observa cómo el vehículo derrapa, pierde el control y impacta de costado contra un poste de alumbrado, partiéndose literalmente en dos.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 08:14 horas, sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del Campo de Domas “Ricardo Mendieta”, jurisdicción de la localidad de 28 de Noviembre.

Por motivos que aún se investigan, un automóvil Chevrolet, que circulaba en sentido 28 de Noviembre – Río Turbio, se despistó a alta velocidad y terminó protagonizando un impacto de extrema violencia contra una columna de iluminación pública ubicada en el acceso a la ciudad.

La violencia del choque fue tal que el vehículo se partió literalmente en dos.

La parte delantera quedó detenida junto al asfalto, a pocos metros del poste de luz, mientras que la parte trasera fue desplazada hasta un puesto de control de madera situado a la vera de la ruta, a unos 500 metros del Monumento a la Memoria de los Mineros del Carbón.

Al llegar al lugar, la policia encontró al único ocupante del vehículo, un joven de 21 años, tendido en el suelo, inconsciente y con heridas de gravedad, aunque con signos vitales.

Personal del Hospital San Lucas de 28 de Noviembre le brindó asistencia médica inicial y dispuso su traslado al hospital de Río Turbio. Minutos después, y debido a la complejidad del cuadro clínico, se ordenó su derivación de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos, traslado que se realizó a las 08:50 horas.

El video del momento exacto del choque

En el video que comenzó a circular en las últimas horas, se observa el momento exacto en que el automóvil derrapa sobre la calzada, pierde estabilidad y termina impactando de costado contra el poste de alumbrado público, provocando que la estructura del vehículo colapse y se parta en dos.

Amplio operativo y pericias en el acceso a la localidad

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el acceso a 28 de Noviembre. Intervinieron efectivos de la Unidad de Bomberos XIV, personal de Tránsito Municipal, la División de Investigaciones y Narcocriminalidad Cuenca Carbonífera y el Gabinete Criminalístico Yacimientos Río Turbio, quienes realizaron las pericias correspondientes.

El automóvil fue secuestrado de manera preventiva y trasladado mediante grúa a un destacamento policial, quedando a disposición de la Justicia.

Del hecho tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, que continúa con las actuaciones para determinar las causas que originaron el siniestro vial. De forma preliminar, no se descarta que la alta velocidad haya sido un factor determinante.