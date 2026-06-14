Vigilia en 28 de Noviembre: emotivo homenaje a los mineros con encendido antorchas, sirenas y memoria a 22 años de la tragedia La comunidad de Río Turbio y 28 de Noviembre volvió a reunirse para mantener viva la memoria de los 14 mineros que perdieron la vida en 2004. La vigilia estuvo marcada por la emoción, el encendido de antorchas y el reconocimiento a quienes dejaron su vida en el socavón.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de la Cuenca Carbonífera volvió a reunirse para recordar a los 14 mineros que perdieron la vida en la tragedia de Mina 5. Con una emotiva vigilia en el Monumento a la Memoria de los Mineros, ubicado en el acceso a la rotonda de 28 de Noviembre, familiares, vecinos, trabajadores y autoridades rindieron homenaje a quienes fallecieron el 14 de junio de 2004 en el yacimiento de Río Turbio.

A 22 años de aquella explosión que marcó una de las páginas más dolorosas de la historia minera de Santa Cruz, las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre volvieron a encontrarse para mantener viva la memoria de Víctor Hernández, José Armella, Ricardo Cabrera, Julio Álvarez, Héctor Rebollo, Jorge Vallejos, Silverio Méndez, Miguel Cardozo, José Alvarado, Nicolás Arancibia, José Hernández, Oscar Marchán, Odilón Vedia y José Chávez.

Las actividades comenzaron el sábado 13 de junio con un acto de reconocimiento frente al Centro Cultural de Río Turbio.

Posteriormente, a las 23:45 se realizó la tradicional vigilia en el Monumento a la Memoria de los Mineros, donde se encendieron antorchas en homenaje a cada uno de los trabajadores fallecidos. El acto comenzó con las palabras del padre Miguel Ángel Robledo, cura párroco de la Iglesia Santa Bárbara de Río Turbio, quien destacó el sentido de memoria y acompañamiento que tiene esta fecha para toda la comunidad.

“Es una fecha que nos reúne para hacer memoria, una memoria agradecida por cada uno de ellos, por sus familias y por sus compañeros de trabajo”, expresó.

Durante su mensaje, llamó a valorar la vida de quienes actualmente trabajan en la mina y a sostener el compromiso colectivo con la actividad minera y con el futuro de la Cuenca Carbonífera. “Que no perdamos nunca la minería y que sepamos valorar este día como un compromiso por la vida y por el trabajo de todos”, señaló.

También remarcó que la memoria debe transformarse en esperanza: “No perdamos nunca esta mirada que nos ayuda a abrir un horizonte más amplio, no encerrarnos en la oscuridad ni quedarnos con el miedo, sino saber que la vida es más amplia que un socavón, es más amplia que un túnel. La vida se abre a un horizonte nuevo para la persona de fe”.

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por la pequeña Alma Cabrera, quien leyó una poesía escrita en homenaje a los mineros fallecidos, destacando el valor, el trabajo y el recuerdo permanente que permanece en la comunidad.

Luego tomó la palabra un familiar de los trabajadores fallecidos, quien recordó la tragedia y sostuvo que la fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones laborales de los mineros.

“Muchos perdimos padres, hermanos, hijos y amigos por una tragedia que se podría haber evitado”, expresó, al tiempo que reivindicó la importancia del trabajo minero y el rol estratégico del carbón para la región. En ese sentido, afirmó que “los mineros no solo luchan por su fuente de trabajo, sino que también defienden una solución estratégica para el problema energético nacional”.

Además, convocó a mantener la unidad de la comunidad minera y a transmitir el legado de los trabajadores fallecidos a las nuevas generaciones. “Rendimos homenaje a todos los mineros que entregaron la vida. Merecen nuestro reconocimiento y que su historia sea transmitida siempre”, manifestó.

Como parte del homenaje, se realizó el tradicional encendido de antorchas por cada uno de los 14 mineros fallecidos. Luego se encendió una antorcha número 15, en memoria de todos los trabajadores que perdieron la vida en cumplimiento de su deber dentro del yacimiento.

Cabe recordar que desde este 14 de junio se incorporará un nuevo casco en el Centro Cultural Renato Nestiero Maré, como símbolo de todos aquellos mineros fallecidos a lo largo de la historia del yacimiento.

El cierre de la vigilia estuvo marcado por el sonido de las sirenas, un momento cargado de emoción que recordó aquellas jornadas de junio de 2004, cuando ambulancias, bomberos, policía y brigadas de rescate acompañaron durante siete días la búsqueda de los trabajadores atrapados en Mina 5.

Los homenajes continuarán el domingo 14 de junio con una misa a las 11:00 en la parroquia Santa Bárbara y el Templo Santa María de la Paz de Río Turbio. A las 11:30 se realizará la recepción de las banderas de ceremonia en el anexo polideportivo Lucas Moussou.

El acto central será a las 12:00 en la Plaza del Minero, mientras que a las 13:00 se llevará adelante el responso “Memoria Viva” en la boca de Mina 5, lugar donde familiares, vecinos y trabajadores volverán a rendir homenaje a los 14 mineros que forman parte de la memoria colectiva de la Cuenca Carbonífera.