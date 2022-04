40 grados, nieve y granizo: ¿Cómo será el extraño fenómeno que afectará a la Argentina en los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un extraño fenómeno climático que comenzará este fin de semana en distintas regiones de la Argentina. Mientras en algunos sectores caerá nieve con temperaturas bajo cero, en otros puntos habrá temperaturas de verano, en pleno otoño.

Según detalló Mariela de Diego, vocera del organismo, se registrarán hasta 40 grados de temperatura en el noreste argentino. Además, habrá nevadas en zonas cordilleranas y lluvias con ráfagas y posibilidad de caída de granizo en el centro del país.

Se espera que el fenómeno empiece el lunes y que se extienda hasta el jueves, sostuvo en diálogo con el diario Clarín. Según el reporte, las altas temperaturas afectarán a las provincias de Chaco y Formosa, la semana que viene.

En este caso, De Diego indicó que el fenómeno "estará asociado a la presencia de un sistema de baja presión que se forma en el Pacífico y que va a permitir la llegada de aire cálido y húmedo desde zonas tropicales que tendrán como destino el noreste de nuestro país".

Unseasonal heat waves in the Southern Hemisphere:Australia,New Zealand,South Africa and next...South America ! A brutal and record heat wave is looming in North Argentina and Paraguay.Temperatures might rise >40C with nights near 30C after collapsing afterwards. Stay tuned. pic.twitter.com/mkYGpcHXUl

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) April 21, 2022