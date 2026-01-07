Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el puente sobre el río Samborombon Chico, en el Km 56 de la ruta 215, en la noche de Reyes de 1977 fueron fusilados Dardo Cabo, Rufino Pirles, Segundo Villagra, Félix Escobar, Ana y Victorio Perdighe.

En 2006, impulsado por expresos políticos de la Unidad Penal 9 de La Plata comenzó a gestarse el Centro de Estudios Históricos Compañero Dardo Cabo (CEHCDC) que se creó dos años después.

En el inicio de la jornada, colocaron un pasacalle conmemorativo en el lugar de los hechos: el puente sobre el río Samborombon Chico.

En 2010, se aprobó la ordenanza que señaliza el lugar de los fusilamientos. Unos años después en la ruta 215 y 210 se inauguró un monumento en memoria. La cartelería menciona a Dardo Cabo y Rufino Pirles quienes estaban alojados en uno de los pabellones de la muerte de la Unidad 9 y de quienes se simuló el traslado para ser fusilados -se sabría posteriormente mediante juicios por delitos de lesa humanidad- junto a otros tres presos políticos: el santacruceño Segundo Villagra, Félix Escobar y Ana y Victorio Perdighe.

49 años

Este 6 de enero, integrantes del CEHCDC colocaron un pasacalles conmemorativo en el lugar de los hechos para luego trasladarse a la Plaza San Martín de Brandsen, donde en representación del centro, se dirigieron a los presentes María Franco, y Osvaldo Luis Abollo; y Fernando Rodríguez, miembro del centro y responsable de la regional Buenos Aires del Peronismo 26 de Julio.

“Pensábamos que no reivindicarlos con su identidad política era hacerlos desaparecer por segunda vez”.

El acto se realiza desde hace más de una década y sobre el objetivo del mismo, Rodríguez, en diálogo con La Opinión Austral, manifestó que “el espíritu es mantener la memoria de estos compañeros caídos, pero fundamentalmente su proyecto político, es levantar esas banderas del proyecto político de los compañeros en las cuales nos reconocemos”.

“En particular -continuó- en estos últimos años, tenemos un gobierno no sólo negacionista de las atrocidades de la dictadura, sino en cierta medida hasta apologista. Hemos escuchado recientemente a una diputada nacional hacer humor negro con el tema de los vuelos de la muerte, algo que llega a un límite, y también la reivindicación de los genocidas, como a nivel de la justicia, facilitan la domiciliaria de algunos genocidas. Estos actos, además de mantener la memoria viva de los compañeros asesinados en Brandsen, su historia de lucha y su proyecto político, también tienen que ver con plantar bandera frente a estas políticas que pretenden retrotraernos a los momentos más oscuros de nuestra historia“.

Recordando los inicios del CEHCDC, Rodríguez explicó que “cuando los compañeros empezaron a juntarse para charlar estas cuestiones relativas a la historia de la corriente del peronismo revolucionario, sus caídos y sus debates inconclusos, una primera idea fue armar un organismo de derechos humanos peronista, pero la cuestión lo encerraba en un aspecto que, para nosotros como peronistas, tiene otra concepción, es más abarcativa. Por supuesto, nosotros pensamos que toda la cuestión de los derechos abarca también los derechos sociales, no solo el respeto a la vida y de los derechos individuales. Siempre hemos peleado por el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al ingreso digno, al trabajo”.

“Veíamos que los organismos de derechos humanos habían cumplido, y cumplen todavía, una función importante, pero que era insuficiente para los debates que queríamos trabajar, y sobre todo para la recuperación de la memoria que queríamos hacer. ‘Cacho’ (Scarpati) siempre planteaba que a los compañeros caídos, ya sea desaparecidos, caídos en combate o asesinados, había que recuperarlos con su identidad política. Esos compañeros habían tenido un proyecto político por el cual habían luchado. Pensábamos que no reivindicarlos con su identidad política era hacerlos desaparecer por segunda vez”, expuso.

Sobre cómo se vivió el acto de este martes, Rodríguez comentó que “participó un compañero que había convivido y había sido militante junto con Segundo Villagra y Félix Escobar, él también de Río Turbio. Fue muy emotivo. La compañera de Segundo que está en Estocolmo también mandó saludos, la compañera de vida de Rufino, ella también militante que estuvo ‘chupada’ en la ESMA, Alicia Milia, si no está presente manda su saludo, se va generando todo una red”.

Rodríguez destacó: “La tenacidad de las compañeras y compañeros del centro, no porque uno sea miembro, sino porque durante todos estos años se ha mantenido la tenacidad de realizar este acto conmemorativo todos los eneros, un mes que es difícil por varias razones, época de fiesta, calor insoportable. Lo interesante a resaltar es que se van sumando cada vez más personas en términos de representatividades. Este martes, a pesar de que éramos unos 60 en el acto, como era en la plaza y el tiempo estaba lindo, se veían vecinos y vecinas tomando mate, pibes que prestaban atención y esa es una de las cuestiones que siempre queremos impulsar y de a poquito lo vamos logrando, que la propia sociedad de Brandsen se apropie del homenaje, de estos compañeros, de estos hechos trágicos que pasaron en la localidad“.

El acto en la Plaza San Martín de Brandsen contó con la participación de alrededor de 60 personas.

“Nos parece importante seguir dando estos debates en función de dos ejes, de resistir esta tendencia de negar lo sucedido durante la dictadura, de negar la historia de nuestro pueblo, inclusive de pretender que nos auto subestimemos de que como pueblo no podemos nada, esa es una de las luchas. Y, por otro lado, no sólo somos impulsores del centro y de los objetivos del centro, sino que todos de una u otra forma somos militantes políticos”, señaló.

“La recuperación de estos debates inconclusos tienen que llevar a fortalecer a nuestra corriente, el peronismo revolucionario en particular, pero al campo popular en general para, de una vez por todas, torcer la historia de este país para que no volvamos a vivir situaciones como la que estamos atravesando ahora. Son tristes los niveles de pobreza, de lacras sociales que está atravesando nuestra sociedad, el retroceso en los derechos y sobre todo, el individualismo que nos atraviesa y que justamente es el que favorece que todo esto se pueda reinstalar”.

“Como militantes políticos ese es un eje que nos lleva a sostener los objetivos y a buscar profundizar los objetivos del centro, no sólo reivindicando la memoria de las compañeras y los compañeros por sus personas, sino también por los proyectos políticos que levantaban”, cerró.