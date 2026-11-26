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El asesinato de Lucio Dupuy ocurrió el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. El nene tenía cinco años y fue víctima de agresiones en la casa donde vivía con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, ambas condenadas a prisión perpetua.

A cinco años del crimen, Ramón, su abuelo paterno, habló con Crónica TV y describió el dolor que persiste en la familia. “Se cumplen cinco años, se hace muy doloroso. Para uno el tiempo no pasa”, dijo. Y resumió: “Estamos devastados, para nosotros no pasaron cinco años, es como si hubiera sido anoche”.

Los recuerdos que siguen en la casa

Ramón contó que conserva los juguetes de Lucio en el mismo lugar donde el nene los guardaba. Entre ellos, recordó dos que eran sus preferidos: un auto negro y un perrito. También evocó su alegría cotidiana: “Se levantaba y se acostaba con una sonrisa. Lo escuché llorar solo una vez, cuando tuvo otitis después de meterse en la pileta”.

El nene de 5 años y su abuelo, Ramón.

La familia lo recordará con una vela encendida y una suelta de globos en el cementerio. Según contó su abuelo, personas de distintos puntos del país viajarán para acompañarlos.

Los cuestionamientos a la Justicia

El paso del tiempo no cambió las críticas de Ramón a las decisiones que, según su mirada, se tomaron antes de la muerte del niño. “No estoy conforme con la Justicia. No destituyeron a la jueza, la principal responsable del asesinato de Lucio”, sostuvo, y cuestionó que se hubiera dispuesto que el nene viviera con su madre y la pareja de ella.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua.

También planteó que, a su entender, no se advirtieron señales previas de maltrato. En ese marco, mencionó las visitas de la abuela materna y dijo que le resulta difícil que no se hubiera dado cuenta de que Lucio estaba golpeado. Sus afirmaciones corresponden a la postura del abuelo.

Durante la pandemia, explicó, la familia paterna tenía dificultades para verlo y el contacto se limitaba a videollamadas ocasionales. “Nos dejaba hacer videollamada una vez al mes cuando necesitaba plata. Pero por una llamada de tres minutos no podés darte cuenta cómo estaba el nene. Y el pobrecito, ¿qué iba a decir si estaba con ellas al lado?”, expresó.

Las condenas y la Ley Lucio

Lucio fue trasladado al Hospital Evita de Santa Rosa. Los estudios médicos detectaron politraumatismos, golpes, mordeduras y quemaduras de distinta antigüedad. La autopsia determinó que murió por una hemorragia interna causada por las agresiones. La investigación también reconstruyó episodios de violencia anteriores y registró que recibió atención médica por politraumatismos en distintos centros de salud entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.

El nene había sido atendido en distintos hospitales por traumatismos.

El juicio comenzó el 10 de noviembre de 2022. El Tribunal de Audiencias condenó a Espósito Valenti a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, y la absolvió inicialmente por el abuso sexual por el beneficio de la duda.

Páez recibió la misma pena por homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, además de una condena por abuso sexual agravado. En septiembre de 2023, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó las perpetuas y sumó a la madre la condena por el abuso.

Lucio era un nene de 5 años y sufría violencia.

El caso también impulsó la sanción de la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, promulgada en 2023 y orientada a prevenir las violencias y los abusos contra niñas, niños y adolescentes. La familia participó de la lucha para que se aprobara.

Ramón y su esposa continúan trabajando por los derechos de las infancias. Según explicó, ese compromiso nació de una promesa que hicieron durante el velorio de Lucio. “Con mi señora seguimos trabajando por los niños vulnerados, por los derechos de los niños, para que nunca vuelva a pasar lo que le hicieron a Lucio. Sabemos que es muy difícil, pero hay que intentarlo”, dijo.

“Es la promesa que hicimos a Lucio cuando nos despedimos de él en el velorio: que vamos a luchar por los niños, para que ninguno tenga que sufrir lo que sufrió él”, concluyó.