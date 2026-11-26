Julieta Poggio describió cómo es cada jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y, reveló, quién es su favorito; la influencer tuvo que elegir entre Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, y no dudó en revelar con quién tiene mayor afinidad.

“Martitegui, lo amo”, indicó, Juli,sin titubear al aire del stream de Telefe; luego, explicó por qué.“Yo soy una persona muy arriba, entonces, a mí me suele gustar la gente tranquila”, comentó.

Por último, cuando tuvo que definir a Maru Botana, también tuvo palabras de halago.“Y Maru, también, la amo; siento que ella, cuando viene, te mete mano; está bueno eso, te ayuda y siento que es re copada. Siempre está sonriendo, la re quiero”.

En otra parte de la entrevista, la participante comentó que su vínculo con la comida cambió luego de sumarse al certamen de cocina. “Me puse más exigente, pido un delivery y digo ‘esto está todo mal cortado’”, confesó.

En esta línea, Juli, precisó: “Está bueno saber, porque te ponés más exigente y no te digo que me voy a cocinar para mí sola, pero sí me apasiona mucho cocinarle a Fabri o algún amigo; siempre cocinarle a alguien es más lindo”.

Por último, se mostró agradecida por todo lo que aprendió. “Estoy feliz de haber aprendido algo para el resto de mi vida. Todo lo que aprendí, en este programa, no me lo saca nadie”, cerró.

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