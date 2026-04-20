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Este sábado falleció Alfredo Silvero, oriundo de Empedrado, Corrientes, quien en 1982 era soldado conscripto del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres y luchó en la guerra de Malvinas.

El 17 de agosto de 2025, tras viajar a las islas integrando el séptimo contingente correntino, regresó al continente. En el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, la comitiva fue recibida con una guardia de honor de los cadetes de la Escuela de Policía y la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” que interpretó la Marcha de Malvinas.

En la oportunidad, La Opinión Austral realizó la cobertura y dialogó con los protagonistas, uno de ellos fue Alfredo Silvero.

“Regresar a las Malvinas es lo mejor que hay, fuimos a curar la otra parte de nuestras vidas. No tengo muchas palabras, tengo una emoción muy grande”, admitió tras haber descendido del avión.

La comitiva de Corrientes a su arribo a Río Gallegos, el 17 de agosto de 2025. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Me fui con alegría y vuelvo con más alegría. Los llantos que tengo son de alegría porque pude volver a pisar Malvinas. Es emocionante para mí, es una nueva experiencia para mi vida después de 43 años”, compartió.

Cerrando, dejó un mensaje: “A la comunidad le digo que pelee por las islas Malvinas, que peleen, que no aflojen. Hay que mantener vivas a las Malvinas”.

Los restos de Silvero fueron velados e inhumados este sábado. Fue despedido con todos los honores en un acto coordinado por la Dirección Malvinas Argentinas, a cargo de José Galván, quien también estuvo presente en el velatorio que se realizó en el Centro de Excombatientes de la ciudad de Empedrado.