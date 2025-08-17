Con una guardia de honor de los cadetes de la Escuela de Policía y la Marcha de Malvinas interpretada por la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, una delegación integrada por 11 veteranos de guerra fue recibida en el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, tras haber visitado las Islas Malvinas.

Así eran recibidos por la guardia de honor de los cadetes de la Escuela de Policía. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Orlando Alcides Arregin, Héctor Eduardo Díaz, Rodolfo Luis Duette, César Osvaldo Esquivel, Francisco Gómez, León Pérez, Raúl Antonio Quintana, Ramón Mario Sánchez, Alfredo Silvero, Martín Virjilio Sosa y Edmundo Walter Villalva conformaron la comitiva de la provincia de Corrientes que se completaba con el coordinador y veterano Ángel Esteban Flores y dos periodistas.

Durante la recepción, la Banda Militar también interpretó el Himno Nacional Argentino y, a continuación, el coordinador Ángel Flores contó a los presentes en qué había consistido el viaje de la comitiva.

En la oportunidad, también participó Víctor Guerrero, quien desde febrero de 2024 recorre el país en bicicleta con el objetivo de rendir homenaje y en una bandera celeste y blanca suma las firmas de los veteranos que conoce en su recorrido.

Los veteranos de guerra junto a Víctor Guerrero. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Este viaje es el segundo del año y el sexto, en total, que el Gobierno de la provincia de Corrientes solventa para que los veteranos de guerra puedan visitar las islas.

Los veteranos junto a los cadetes de la Escuela de Policía. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En diálogo con La Opinión Austral, tres veteranos contaron cómo fue para ellos este regreso después de 43 años.

“Hemos pasado ocho días inolvidables en nuestra tierras australes. Uno de los puntos culminantes ha sido la visita al cementerio de Darwin. Hemos combatido con nuestro Regimiento 12 en Ganso Verde. Lamentablemente me tocó participar en la junta de los cadáveres de nuestro regimiento, de los cuales de los 35 héroes caídos en Malvinas, tuve el honor de recoger a 32 de ellos y depositarlos en el cementerio”, expresó Héctor Díaz, quien integró el Regimiento de Infantería 12 “General Arenales” de Mercedes.

“Ha sido un viaje inmensamente feliz, me siento muy reconfortado”. HÉCTOR DÍAZ, VETERANO DE GUERRA

El viaje sostuvo: “Es uno de los momentos más emocionantes que me ocurrió en la vida, no pensaba venir a Malvinas porque no me daban los medios, pero gracias al Gobierno de la provincia de Corrientes que solventa todos los gastos, he salido sorteado para este viaje, por supuesto, lo acepté y este es un viaje inolvidable para mí”.

“Ha sido un viaje inmensamente feliz, me siento muy reconfortado y mucho más con este recibimiento que nos hacen en Río Gallegos“, destacó y agregó que “aquí en el sur la causa Malvinas se vive mucho más que en el norte donde vivimos. Me voy muy reconfortado de aquí”.

La Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” dio la bienvenida a la delegación de veteranos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Por último, dejo un mensaje especialmente para los más chicos y los jóvenes: “Nunca se olviden de la gesta, es un territorio nuestro por el que hay que seguir luchando para tratar de conseguirlo. Y a nosotros, los más viejos, seguir en esta misma unión que tenemos siempre los hermanos soldados veteranos de Malvinas”.

El veterano Alfredo Silvero visiblemente emocionado. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Regresar a las Malvinas es lo mejor que hay, fuimos a curar la otra parte de nuestras vidas. No tengo muchas palabras, tengo una emoción muy grande”, admitió Alfredo Silvero.

“Los llantos que tengo son de alegría porque pude volver a pisar Malvinas”. ALFREDO SILVERO

Asimismo, aseguró: “Me fui con alegría y vuelvo con más alegría. Los llantos que tengo son de alegría porque pude volver a pisar Malvinas. Es emocionante para mí, es una nueva experiencia para mi vida después de 43 años”.

Pare de la comitiva integrada por veteranos de guerra que residen en la provincia de Corrientes. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“A la comunidad le digo que pelee por las islas Malvinas, que peleen, que no aflojen. Hay que mantener vivas a las Malvinas”, concluyó.

Con la música de la Banda Militar, también hubo un momento de baile durante la recepción. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Pisé Malvinas el 7 de abril, era uno de los lugares más cerca para llegar rápido. Pisar las islas después de 43 años fue una cosa impresionante, era tanta la alegría, tantas ganas de volver“, manifestó Orlando Alcides Arregin, veterano de Corrientes Capital, quien prestó servicio en el Batallón de Infantería de Marina N°5 Escuela (BIM5) en Río Grande.

“Emocionado hasta morir al estar ahí y ver las cosas que hay para reclamar, uno nunca va a perder la esperanza, pero lo veo tan difícil, hay tanta cosa linda en esa isla, uno no puede expresar lo inmenso, la riqueza que hay”, destacó.

“Emocionado hasta morir al estar ahí”. ORLANDO ALCIDES ARREGIN, VETERANO DE GUERRA

El veterano también comentó: “No nos quieren a los argentinos porque dicen que somos un país corrupto y creo que no están equivocados. Amo a mi país con todo mi corazón, pero no están errados, somos un país corrupto. Después de tantos años de democracia, seguimos en la misma y vas a esa isla que es nuestra pero manejada por los ingleses y crece enormemente”.

Los veteranos saludaron y agradecieron a los cadetes de la Escuela de Policía. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Para finalizar, Arregin llamó a la comunidad a “que sigan haciendo como en Corrientes, malvinizando en los colegios. Tengo nietos que van al colegio y llevan en la sangre la causa Malvinas. Al pueblo argentino le digo que siga apoyando”.