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En el marco de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina se abrió la preinscripción para los voluntarios que deseen sumarse a uno de los acontecimientos eclesiales más importantes de los últimos años.

La convocatoria, que ya fue distribuida a las diócesis de todo el país, está orientada a quienes con espíritu de servicio quieran colaborar en la atención de los peregrinos, la logística y las distintas tareas pastorales previstas durante la visita del papa, que se realizará del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La inscripción puede realizarse a través de la plataforma oficial: Acreditaciones Episcopado.

Bajo el lema “Servicio con humildad”, la organización destacó que el voluntariado será una pieza fundamental para el desarrollo de las actividades papales.

“La llegada del Santo Padre León XIV constituirá un momento histórico para nuestro pueblo y la Iglesia argentina”, señala el material difundido.

Asimismo, se subraya que el voluntariado será “el corazón logístico y pastoral del encuentro”, convocando a miles de servidores para recibir a los peregrinos con responsabilidad, alegría y espíritu fraterno.

La propuesta se inspira además en las palabras del pontífice en la encíclica Magnifica humanitas: “No tengamos miedo de comprometernos en la construcción del bien común, poniendo a Dios en el horizonte y a cada persona en el centro de nuestras decisiones”.

Quiénes pueden participar

Podrán postularse ciudadanos argentinos y personas con residencia legal vigente en el país que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Los organizadores aclararon que la preinscripción no implica una incorporación automática, ya que la asignación de funciones dependerá de los perfiles presentados y de las necesidades operativas de cada área.

Quienes sean convocados deberán completar instancias obligatorias de formación virtual y presencial durante octubre y los primeros días de noviembre.

La convocatoria involucra a obispos, sacerdotes, diáconos, movimientos, comunidades, pastoral juvenil, Cáritas y equipos diocesanos de comunicación, que promoverán la participación a través de parroquias, reuniones pastorales, celebraciones litúrgicas y redes sociales.

Cronograma

Según el cronograma difundido, la preinscripción permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, mientras que el despliegue de los voluntarios se realizará durante la visita de León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre.

La organización de la visita apostólica de León XIV difundió además un documento con los lineamientos para la convocatoria de voluntarios en las diócesis de todo el país. El material incluye los requisitos para postularse, las etapas del proceso de selección y formación, los criterios de participación y las orientaciones pastorales para la animación de la convocatoria en parroquias, movimientos y comunidades.