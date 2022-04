Accidente de Federico Bal en Brasil: las imágenes de cómo quedó tras su fractura expuesta

Fede Bal sufrió un accidente mientras grababa en Brasil el programa "Resto del mundo". Según había informado la panelista Pía Shaw de LAM, el hijo de Carmen Barbieri "estaba arriba de un parapente con motor, pero hubo un imprevisto técnico y se dio un fuerte golpe". Además, la angelita mencionó que el actor "está con una fractura expuesta y tiene muchísimo dolor".

El hecho ocurrió en la ciudad de Paraty, en el estado de Río de Janeiro y, en las próximas horas, Bal podría ser trasladado a otra ciudad. "Están viendo de llevarlo a San Pablo para que puedan atenderlo mejor", detalló Shaw.

'Todo bien. Gracias al mejor equipo', escribió el conductor en sus redes sociales

Por su parte, la jefa de prensa del actor, Martina Valía, le confirmó a Teleshow que el actor sufrió una caída mientras practicaba parapente. “Estamos coordinando en este momento todas las cuestiones de cuándo y dónde lo van a operar, no sabemos si lo van a traer a Buenos Aires, estamos evaluando todas las opciones, pero lo tienen que operar porque tiene fracturas”, aseguró Valía.

Horas más tarde, el propio Bal compartió imágenes de cómo quedó tras su fractura expuesta. "Hi I’m Johnny Knoxville, and welcome to Jackass", bromeó al hacer referencia al famoso programa de comedia estadounidense.