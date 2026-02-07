Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei definió al sable corvo del general José de San Martín como “el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina” y lo calificó como “una reliquia sagrada que recuerda que la libertad es inclaudicable”, en el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, realizado en el histórico Campo de la Gloria.

“Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. En este mismo campo, nuestros granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando y fueron victoriosos”, expresó el mandatario, al destacar al Regimiento de Granaderos a Caballo como “los protectores de la llama de la libertad”.

Milei aseguró que “la gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia”, y abrió un camino que las llevó a convertirse “en una nación que sería potencia”.

“El sable es más que un objeto histórico: es una reliquia nacional que tiene incrustada en ella el alma de nuestra nación y que porta también el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano”, declaró. En esa línea, sostuvo que mientras permanezca resguardado, “sabremos que somos argentinos y que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca”.

Asimismo, el presidente señaló que “durante años la política se dedicó a deslegitimar el rol de la defensa, del mando y de la soberanía como pilares fundamentales de nuestra nación. Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar”.

“Honrar a San Martín es lograr que nuestra nación se sienta verdaderamente libre y grande”, afirmó, al remarcar que se trata de “un compromiso histórico prioritario e inclaudicable”. Indicó que el Estado nacional “devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el Sable Corvo”, al saldar “una deuda histórica” con la institución creada por el propio Libertador.

La ceremonia evocó el único combate librado en suelo argentino por el general José de San Martín junto a su Regimiento de Granaderos a Caballo, hecho que marcó el inicio de la gesta libertadora de gran parte del continente. En el acto también se formalizó la entrega en custodia del Sable Corvo, reliquia histórica del Libertador, al cuerpo militar que él mismo fundó.

Acompañaron al jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; la diputada nacional Romina Diez; además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

Durante la jornada se realizó una reconstrucción histórica del Combate de San Lorenzo, con tropas vestidas con uniformes de época y formaciones que recrearon las maniobras originales. En ese contexto, se concretó la entrega formal del Sable Corvo al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos.

El acto incluyó un desfile del Regimiento de Granaderos a Caballo, acompañado por interpretaciones de la Fanfarria Alto Perú, con formaciones de tropas, unidades montadas y la participación de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias. La ceremonia concluyó con el traspaso oficial del sable, que pasó del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde quedará bajo custodia.

