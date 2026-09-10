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Por Hugo Ferrer

Un llamado a defender la libertad de prensa, fortalecer la sustentabilidad de los medios y construir respuestas frente a la transformación tecnológica y la inteligencia artificial fueron los conceptos claves de Martín Etchevers, el presidente de ADEPA (la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), en el discurso de inauguración de la 64ª Asamblea General Ordinaria que se realiza en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán.

Grupo Crónica, con la participación de sus diarios Crónica, BAE Negocios, La Opinión Austral, Crónica de Comodoro y Mendoza Today, está presente junto a otros directivos, editores y representantes de medios de todo el país.

Durante la reunión de la 191ª Junta de Directores se presentaron los Informes de la Presidencia y de la Tesorería. Al mediodía se desarrolló Contar la Argentina: una conversación entre dos referentes del periodismo nacidos en Tucumán, entre Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; y Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación. La moderación fue de Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán.

Joaquín Morales Solá, Daniel Dessein y Ricardo Kirschbaum en la conversación sobre la realidad de la industria periodística y el impacto de la Inteligencia Artificial y cómo los medios deben capacitarse.

Después de las reuniones de trabajo de las comisiones de Libertad de Prensa e Información y de Asuntos Económicos y Resoluciones, los paneles Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos, con Juan Manuel Lucero y María José Iriarte, Google News Initiative; Prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial en medios argentinos, presentado por Sebastián Auyanet, consultor FATHM (Uruguay); Uso y adopción de IA en las redacciones argentinas, panel integrado por Juan Pablo Hamada (La Gaceta), Rocío Barquín (ADNSUR) y Fernando Curas (El Norte de San Nicolás). La charla, moderada por Francisco Muñoz, OPI Santa Cruz; El periodismo en tiempos de oscuridad: liderazgo, confianza y futuro, a cargo de Fernando Belzunce, director general de Vocento (España), con la moderación de Esther Rebollo, directora de EFE en Argentina.

María José Iriarte y Juan Manuel Lucero, de Google News Initiative, presentaron Innovación con impacto: proyectos para transformar los medios argentinos.

El discurso de Martín Etchevers

El presidente de Adepa reflexionó sobre el valor irremplazable del periodismo y remarcó que los desafíos económicos y tecnológicos son inseparables de la defensa de la libertad de prensa: “Como los tiempos cambian, hoy defender la libertad de expresión también significa defender las condiciones que hacen posible la existencia del periodismo. No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles. No hay información confiable sin redacciones fuertes. Y no hay democracia saludable cuando desaparecen las voces locales que interpretan la realidad de sus comunidades”.

Según el ejecutivo, “ADEPA amplió en los últimos años su agenda institucional para incorporar cuestiones que hoy resultan inseparables de la defensa del periodismo: inteligencia artificial, propiedad intelectual, monetización de contenidos, capacitación tecnológica, innovación editorial, nuevos hábitos de consumo, buscadores impulsados por IA, relaciones entre medios y plataformas y sustentabilidad económica de las empresas periodísticas”.

Etchevers, durante su discurso en la Asamblea 64 de Adepa en Tucumán: ”La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó a la radio. Internet no reemplazó al periodismo. Y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará”.

En relación a la transformación estructural, Etchevers destacó que ADEPA la enfrenta “sobre toda la cadena de valor del periodismo”, con estudios sobre adopción de IA en los medios argentinos, una guía para el uso responsable de estas herramientas en las redacciones, el IA Camp ADEPA y capacitaciones sobre inteligencia artificial, SEO, GEO, publicidad programática, automatización y nuevos modelos de negocio.

Como se anunció hace unos días, resaltó el fortalecimiento del trabajo jurídico frente al uso no autorizado de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial y la incorporación de ADEPA a SPUR, la coalición internacional que trabaja en estándares abiertos sobre derechos de uso de contenidos periodísticos.

Adepa en Tucumán hizo un llamado a defender la libertad de prensa, fortalecer la sustentabilidad de los medios y construir respuestas frente a la transformación tecnológica y la inteligencia artificial.

Un dato clave del análisis de Etchevers fue el relacionado a la Evolución del sector y planteó una mirada de futuro para la industria: “La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó a la radio. Internet no reemplazó al periodismo. Y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará. Cambiarán las herramientas. Cambiarán los formatos. Cambiarán las plataformas. Cambiarán los modelos de negocio. Pero seguirá existiendo una necesidad irremplazable: la necesidad de contar con periodistas capaces de verificar información, contextualizar los hechos, investigar, explicar la realidad y ejercer un criterio editorial independiente”.

Finaliza la reunión anual

En la jornada del viernes 11 se presentará un informe sobre la sostenibilidad y el valor de los medios argentinos en la era de la IA, con Agustina Ordoñez, consultora de ADEPA. Luego, la exposición de José Jorge Gómez, gerente Global de Preventa de Protecmedia (España) sobre Cómo transformar la redacción tradicional en una redacción híbrida impulsada por IA. Por su parte, David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion (Estados Unidos) hablará de Cómo los medios argentinos conquistan, conectan y fidelizan audiencias con video en 2026. La especialista en tecnología y capacitadora de Personal Redacciones 5G, Irina Sternik, expondrá sobre Tendencias y buenas prácticas de uso de IA en el periodismo y las redacciones. A continuación, Cómo conectar con los jóvenes y demostrarles que el periodismo importa, con Tomás Vio, jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Grupo Clarín. Uno de los momentos clave de las presentaciones será La oportunidad del video para los medios: cómo sumar valor al contenido que ya producen. Estará a cargo de Pablo Russo, director comercial de Uwizer.

Sebastián Auyanet, consultor FATHM (Uruguay), habló de los prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial en medios argentinos.

En el cierre de la 64ª Asamblea General se producirá la elección para integrar el Consejo Ejecutivo 2026/2027 y la proclamación de los consejeros electos.

La cena de clausura será en la Casa Histórica de la Independencia”, la Casa de Tucumán.