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El diputado nacional por Santa Cruz Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) se refirió este jueves, en diálogo con Radio LU12 AM680, al cruce generado luego de las declaraciones del diputado chileno de la región de Magallanes Alejandro Riquelme Ducci, quien se refirió a las Islas Malvinas como “Falkland” y cuestionó la posición argentina sobre el archipiélago.

Guzmán había expresado su repudio a esas declaraciones en el Congreso de la Nación y sostuvo que la cuestión Malvinas debe quedar por fuera de las disputas partidarias. “Creo que esto nos tiene que unir, independientemente de las diferencias que tengamos ideológicas, de las diferencias que tengamos de miradas políticas para lo que queremos, para diferentes cosas del país”, señaló.

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, cargó contra su par chileno Riquelme Ducci por defender los lazos comerciales con las “Falkland” en referencia a las Islas Malvinas.

En ese sentido, remarcó que la defensa de la soberanía argentina constituye una causa común y vinculó esa posición con el reconocimiento a los excombatientes y a quienes perdieron la vida durante la guerra. “Creo que es una causa que nos tiene que unir a todos, creo que por respeto a las vidas que se han perdido en las islas, por aquellos que volvieron y que por muchos años no fueron reconocidos como correspondía, creo que también es una deuda que tenemos todos los argentinos”, sostuvo.

Críticas al diputado chileno

Guzmán calificó como una “falta de respeto muy grave” las expresiones del legislador chileno y consideró que se trató de “una provocación innecesaria”.

Según relató, Riquelme Ducci sostuvo que las islas “son las Islas Falkland”, que Chile mantiene relaciones comerciales con el Reino Unido y que continuará trabajando con ese país. Para Guzmán, esas afirmaciones desconocen el reclamo argentino de soberanía. “Me parece que es una actitud soberbia que no ayuda, porque nosotros en Santa Cruz sabemos muy bien que Argentina ha sido el refugio de muchos hermanos chilenos que han venido a Santa Cruz a vivir, porque buscaban un futuro mejor”, expresó.

El legislador chileno Alejandro Riquelme Ducci, quien habló de las Falkland para referirse a las Malvinas.

En esa línea, sostuvo que la relación entre ambos países debe estar atravesada por una mirada de integración regional. “Somos parte integrada de una misma sociedad, que tenemos que tener miradas que nos unan como países hermanos, no esta mirada de segregación”, afirmó.

El diputado nacional también buscó diferenciar las declaraciones de Riquelme Ducci de la posición del conjunto de la sociedad chilena. “No es la gran mayoría del pueblo chileno que tiene esta mirada sobre la sociedad argentina, y menos sobre la soberanía de nuestras islas”, consideró.

Vía diplomática

Durante la entrevista, Guzmán coincidió en que la cuestión Malvinas debe encauzarse por los canales diplomáticos y evitó plantear el conflicto como una confrontación entre países vecinos.

“La mejor manera de resolver los temas es de manera diplomática y el acompañamiento de los países debería ser no solamente en el discurso, sino también en la práctica”, señaló.

Al mismo tiempo, reconoció que cada país tiene libertad para establecer relaciones comerciales, aunque sostuvo que Argentina debe fortalecer sus propias herramientas para defender sus recursos. “La obligación de defender nuestros recursos es nuestra”, afirmó.

El tema fue tapa de La Opinión Austral este jueves 10 de septiembre.

En ese marco, planteó la necesidad de contar con Fuerzas Armadas preparadas y respaldó los anuncios del Gobierno nacional vinculados con el fortalecimiento militar en la Patagonia. “Tenemos que tener Fuerzas Armadas preparadas y capacitadas y a la altura de las circunstancias para bloquear cualquier tipo de actividad comercial con las Islas Malvinas. Esto es una opinión personal mía”, aclaró.

También destacó la construcción de la base naval integrada y cuestionó que durante años se hayan realizado anuncios sin avanzar en obras concretas. “No podemos tener un discurso vacío de patriotismo como se tuvo muchos años y de soberanía y no hacer absolutamente nada en la defensa de nuestro territorio”, sostuvo.

Una política de Estado

Guzmán también valoró las posiciones de otros países latinoamericanos que respaldan el reclamo argentino y puso como ejemplo a Brasil. “Acá hay algo que es mucho más profundo que nos tiene que unir, que es la defensa de la soberanía de un país latinoamericano”, manifestó.

Para el legislador, la cuestión Malvinas requiere superar las disputas internas. “Tenemos que dejar la mirada miope de la interna política del cortoplacismo y empezar a mirar políticas de Estado que son en defensa de nuestro territorio”, afirmó.

La base naval integrada que construye Argentina en Ushuaia.

Respecto de la posibilidad de adoptar medidas contra Chile por las declaraciones del diputado Riquelme Ducci, Guzmán consideró que no corresponde responsabilizar a un país por las expresiones de uno de sus legisladores. “Diplomáticamente Chile ha expresado su acompañamiento salvo esta persona, que es un total desubicado que no entiende el contexto ni la importancia ni el dolor que esto representa para los argentinos”, sostuvo.

Proyecto para proteger los recursos

Durante la entrevista, Guzmán también anticipó que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto destinado a establecer sanciones frente a la explotación de recursos naturales en el territorio que Argentina reclama como propio.

Según explicó, la iniciativa buscará establecer penalidades para empresas que participen de actividades consideradas ilegales por el Estado argentino y contemplaría tanto denuncias penales como sanciones económicas. “El espíritu va a defender los recursos naturales que tenemos y cualquier empresa de cualquier bandera, independientemente de la bandera que tenga, tenga algún tipo de penalidad por hacer una explotación ilegal en territorio argentino”, explicó.

El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas.

El diputado indicó que el proyecto se encuentra en preparación y estimó que podría ser enviado al Congreso “en las próximas semanas”.

Finalmente, Guzmán volvió a remarcar la necesidad de mantener la cuestión Malvinas fuera de la disputa partidaria. “Independientemente de los colores políticos, independientemente de las ideologías políticas, hay un respaldo a tomar una posición determinada sobre las Islas Malvinas”, afirmó. Y concluyó: “Este tema creo que tiene que quedar afuera de este tipo de debate”.