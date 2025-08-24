Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paro de controladores aéreos, convocado por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), continúa generando caos en los aeropuertos del país. Tras la interrupción del viernes 22 de agosto, que provocó la cancelación de casi 100 vuelos y afectó a más de 12.000 pasajeros, Aerolíneas Argentinas informó que este domingo deberá cancelar 46 vuelos cancelados y reprogramar otros 122, dentro de una operación prevista de 320 servicios.

La huelga se realiza en reclamo de un aumento salarial del 45% y denuncia de precarización laboral, y se lleva a cabo en franjas horarias que buscan minimizar riesgos pero que igual generan interrupciones en la operación aérea. Este domingo, los vuelos estarán suspendidos entre las 13 y las 16, luego volverán a funcionar por tres horas y retomarán la medida de fuerza entre las 19 y las 22 horas, afectando tanto partidas como arribos nacionales e internacionales.

El reclamo de los controladores aéreos

ATEPSA sostiene que los salarios de los controladores llevan diez meses congelados y que, pese a los intentos de negociación durante el último año, las autoridades de EANA, ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo no mostraron voluntad de diálogo. “La seguridad aérea no se negocia ni se vende”, aseguró el sindicato en un comunicado, al tiempo que agradeció a los trabajadores que se sumaron a las medidas de fuerza.

Desde la otra vereda, las autoridades de EANA y ANAC rechazaron la protesta y aseguraron que ya habían ofrecido un aumento del 15%. Además, acusaron al gremio de poner en riesgo a los pasajeros y a otros trabajadores, señalando que las medidas representan una forma de extorsión que “coarta las libertades de todos los argentinos”.

Horarios y cronograma de la medida de fuerza

El cronograma de medidas se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, con nuevas franjas horarias de paro el martes 26 por la mañana y la tarde, y los días jueves 28 y sábado 30 por la tarde y la noche. Ante esta situación, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros consultar constantemente el estado de sus vuelos, anticipar la llegada al aeropuerto y utilizar los canales de autogestión para posibles cambios.

Franjas horarias afectadas:

Domingo 24 de agosto: vuelos suspendidos entre 13:00 y 16:00 y entre 19:00 y 22:00 .

vuelos suspendidos entre y entre . Martes 26 de agosto: paros en la mañana ( 7:00 a 11:00 ) y en la tarde ( 14:00 a 17:00 ).

paros en la mañana ( ) y en la tarde ( ). Jueves 28 y sábado 30 de agosto: interrupciones en los turnos de la tarde y la noche.

Durante estas franjas, todos los vuelos programados serán afectados, por lo que se esperan cancelaciones y demoras adicionales.

Aerolíneas Argentinas advierte por cancelaciones y pide a los pasajeros estar atentos

La compañía confirmó que este domingo deberá cancelar 46 vuelos de cabotaje y reprogramar otros 122, dentro de una operación prevista de 320 servicios. Según estimaciones oficiales, más de 4.400 pasajeros se verán afectados de manera directa por las cancelaciones y miles más podrían sufrir demoras.

En un comunicado, Aerolíneas remarcó que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día”. Por eso, pidió a los usuarios “estar atentos a posibles modificaciones” y recomendó utilizar los canales de autogestión vía web o la app oficial.

La empresa aseguró que notificará cualquier cambio por correo electrónico y, en el caso de pasajes adquiridos en agencias, aconsejó realizar las consultas por esa vía. “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar”, concluyó el escrito, en el que además ratificó su compromiso con “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.