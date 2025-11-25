Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó oficialmente que, con la finalización del último encuentro de la temporada 2025 de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, culmina el contrato vigente con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. (TRISA).

Este vínculo había sido firmado el 31 de marzo de 2016 y modificado el 6 de junio de 2019, incluyendo la transmisión televisiva de ambas categorías.

Con el cierre de este ciclo de derechos audiovisuales, la AFA informó que se encuentra evaluando el futuro de la transmisión de las divisionales de ascenso más importantes del país. Entre las opciones que analiza la entidad figuran:

Crear una plataforma de transmisión propia, administrada directamente por la AFA.

Abrir un proceso formal para recibir propuestas de empresas interesadas en adquirir los derechos.

Mediante un comunicado, la AFA subrayó: “La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales”.

