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El 20 de octubre de 2026 se realizan las elecciones para elegir a los representantes de los abogados de la matrícula federal que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Se elegirán cuatro consejeros titulares y cuatro suplentes para el mandato 2026 – 2030 y votarán todos los abogados y abogadas con matrícula federal activa inscritos en el padrón electoral.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri tiene el respaldo del Colegio Público de la Abogacía.

En el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata se presentaron los candidatos y candidatas de la lista Unidad. Asistieron más de quinientos colegas y estudiantes avanzados de la carrera

“Los siete ejes para ganar”

El compromiso firmado por los abogados se concentra en siete ejes: mérito, idoneidad e igualdad para la selección de magistrados; independencia judicial y responsabilidad de los jueces; defensa del ejercicio profesional y mejora del servicio de Justicia; rendición de cuentas; evaluación del desempeño de los tribunales; modernización y uso responsable de nuevas tecnologías; y una formación judicial de excelencia, plural y federal.

Ricardo Gil Lavedra.

El ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que juzgó a los comandantes de la última dictadura, fue quien abrió con su mensaje la presentación de la lista Unidad ante un auditorio colmado: “La representación de los abogados en el Consejo tiene que ejercerse con independencia de intereses partidarios y poniendo en el centro las necesidades de la profesión”. Además, hizo referencia a las recientes juras en la Justicia nacional, con los nuevos jueces designados: “Necesitamos reglas claras, transparencia y una selección basada en el mérito y la idoneidad”.

Defender a los abogados

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, reclamó que “la experiencia de la abogacía en los tribunales tenga peso en las decisiones del Consejo”.

Alberto Biglieri, quien encabeza la lista 3, destacó: “Queremos que en el Consejo haya abogados que defiendan a los abogados, que conozcan lo que significa ejercer todos los días y las distintas realidades de cada jurisdicción”. A su vez, ratificó el compromiso asumido para la defensa de la abogacía: “Vamos a elegir quiénes van a representarnos en un lugar donde se toman decisiones que impactan en la Justicia y en nuestra profesión, y queremos asumir esa responsabilidad con una voz fuerte y preparada”.

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

La lista se completa con Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza. Mientras que sus suplentes son los porteños, Carlos Más Vélez y Guillermo Lipera; Ana Ruiz O’Neill, de Bell Ville, Córdoba; y Carolina Grillo, de Corrientes.

Durante todo el encuentro se destacó el carácter federal de la propuesta, que, si bien se inspira en el esquema de alianzas que dio forma a la nueva etapa del Colegio Público porteño, incorporó una nómina integrada por mujeres y hombres de distintos puntos del país.