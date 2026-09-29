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Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, París será sede de la Argentina Week. El encuentro internacional de negocios reunirá a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión del país.

La actividad central se desarrollará el jueves 1° de octubre en el Château de la Muette, sede de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

La jornada tendrá como eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. La comitiva oficial estará encabezada por el presidente Javier Milei, junto a ministros del Gabinete nacional y 13 gobernadores, entre los que figuran el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, y su par de Chubut, Ignacio Torres.

La agenda abordará la transformación macroeconómica y la desregulación del país. Incluirá paneles sobre energía, minería, sector nuclear, hidrocarburos, agro, retail, salud y biotecnología. En esta edición, la pesca argentina tendrá un espacio comercial y de promoción específico. La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y PromArgentina, junto al Consejo Federal Pesquero, la CAPIP, CAPeCA, Cancillería y la Embajada argentina en Francia.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) acompañará a la delegación. Su presidente, Raúl Matías Cereseto, dialogó con LU12 AM680 sobre las expectativas de esta misión comercial y política.

El langostino es clave en el movimiento portuario.

LU12: ¿Cómo se prepara el sector pesquero argentino para participar de este evento político-empresarial?

Raúl Cereseto: La agenda oficial de la Argentina Week arranca con un cóctel de bienvenida. Está orientado a la dirigencia política: ministros, gobernadores, la comitiva presidencial y autoridades de Francia. Así inicia la actividad.

El 1° de octubre habrá una agenda multisectorial dedicada a energía, minería, energía nuclear e hidrocarburos. Por la tarde del jueves tendremos un segmento específico para el sector pesquero. Es la primera vez que ocurre y es importante destacarlo. Argentina viene a poner en valor sus recursos pesqueros.

Desde el ámbito privado, nuestro rol es acompañar y empujar. Es lo que demandamos a la política, que nos ayude a traccionar y a presentar nuestros productos ante el mundo.

LU12: ¿Cuáles son las actividades previstas para la pesca argentina en París?

Raúl Cereseto: La agenda para nuestro sector se divide en tres ejes. El primero consiste en una rueda de negocios organizada junto a la Embajada argentina en París. Participarán 15 empresas exportadoras argentinas e importadores de Francia y de toda la Comunidad Económica Europea.

Luego habrá una presentación institucional. Referentes del sector expondrán la oferta exportable de nuestros productos.

Por último, habrá un espacio de networking más informal. El objetivo es intercambiar información, cruzar datos y concretar ventas, que es lo que todos buscamos.

LU12: Además del langostino, ¿qué otras especies podrían generar mayor producción y empleo?

Raúl Cereseto: Santa Cruz es la capital de la merluza. El modelo productivo santacruceño de procesamiento es exportable al resto de las provincias con litoral marítimo. Ha sabido consolidar un producto con alta demanda y buen precio internacional. Debemos continuar trabajando para agregarle mayor valor.

En Chubut se destaca la anchoíta. Se consume habitualmente como sardina. Cuando la gente compra una lata de sardina en el supermercado, en realidad consume anchoíta. Argentina no explota comercialmente la sardina fueguina. El SENASA autoriza comercializar la anchoíta como sardina por ser especies afines.

También tenemos el boquerón y la anchoíta salada, el “jamón crudo del mar”. Hay muchos productos por desarrollar. En un evento de esta escala, el langostino y el calamar siguen siendo los productos estrella del país.

El presidente Javier Milei mantendrá un encuentro privado con su par francés, Emmanuel Macron, este jueves en el Palacio del Elíseo de París.

LU12: ¿Cuál es el objetivo principal de esta misión comercial?

Raúl Cereseto: El objetivo primordial es comercial: abrir mercados, posicionar el producto y obtener mejores precios. Es lo que demanda la industria.

Existe además una oportunidad política histórica. La pesca no suele formar parte de la agenda política central. En París nos reuniremos con ministros y autoridades nacionales. Asisten Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Karina Milei y el presidente Javier Milei. Tendrán la oportunidad de conocer nuestro sector de primera mano.

Queremos plantearles nuestras necesidades desde una postura propositiva, por ejemplo en materia de matriz fiscal. No lo hacemos como una crítica. Buscamos mostrar el potencial existente y solicitar ayuda para seguir expandiendo nuestros productos. Aprovecharemos la agenda en el plano comercial internacional y en el político, para dialogar sobre cómo generar más y mejor empleo.

La merluza hubbsi es uno de los recursos que genera mayor actividad en Santa Cruz.

Soberanía

LU12: ¿Considera que el reclamo por Malvinas formará parte de la agenda?

Raúl Cereseto: La conducción de esa agenda corresponde al Gobierno nacional. Fijamos posición cuando el Presidente advirtió en cadena nacional sobre el proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

En ese momento señalamos que, además de la futura extracción de petróleo, debía visibilizarse la pesca ilegal que ocurre hace décadas. Nuestra postura es clara: nos están robando los recursos pesqueros argentinios.

Es un debate que debe darse con altura. Es posible que el Presidente vuelva a plantear la defensa de la soberanía. Nos parece correcto avanzar por la vía diplomática, ya que la dinámica pesquera difiere de la de los hidrocarburos. El tema ya está sobre la mesa y ojalá se profundice el debate.

LU12: ¿Qué debates debe dar la pesca argentina para consolidar su crecimiento?

Raúl Cereseto: El primero es asumir la responsabilidad social. Muchas personas y familias dependen de manera indirecta del sector pesquero. El derrame económico en las regiones marítimas es nuestra responsabilidad. Quienes integramos la industria no podemos seguir mirándonos el ombligo.

Desde la política se busca generar trabajo y atraer inversiones. La pesca no requiere grandes sumas de capital extra. Requiere definiciones políticas claras. La capacidad instalada y los recursos ya existen. Se necesitan decisiones estratégicas para diversificar la matriz productiva.

El desafío central es el agregado de valor. Santa Cruz y Chubut deben generar mayor valor agregado en origen con el mismo volumen de extracción.

Cifras

La pesca llegará a París respaldada por uno de los desempeños exportadores más significativos de su historia reciente. Según estadísticas oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante 2025 las exportaciones pesqueras alcanzaron los US$ 2.010 millones, con un volumen de 549.416 toneladas comercializadas.

El resultado representó un crecimiento interanual del 4,3% en valor y del 3,9% en volumen, constituyendo el segundo registro histórico más elevado de exportaciones del sector, solamente superado por los US$ 2.149 millones alcanzados en 2018.

La tendencia positiva continuó durante los primeros meses de 2026. Entre enero y abril, las exportaciones pesqueras totalizaron US$ 867 millones, con un crecimiento interanual del 32% en valor y del 28% en volumen. Durante ese período, la Argentina comercializó 249.412 toneladas de productos del mar.