Alberto Fernández contra Milei: repudió el “negacionismo” y a la “casta económica que posterga desarrollo” El presidente criticó a los sectores que postergan "el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos", y reiteró que los problemas de los argentinos "no se resuelven sacando al Estado". El 70% de los gastos públicos están orientados a las jubilaciones y a la asistencia de los que más necesitan, explicó.

El presidente Alberto Fernández cargó contra el candidato libertario Javier Milei, al calificarlo de “negacionista” y representante de una “casta económica” que “posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos” y llamó a votar a Sergio Massa y construir un Gobierno de “unidad nacional”.

“No retrocedamos y a la hora de votar tengamos en cuenta que hace falta que Sergio Massa sea Presidente”, sostuvo Fernández, tras pedir que “no escuchemos los cantos de sirena”.

El Presidente dio por iniciado hoy el operativo de relocalización de 788 familias de la localidad de Pocito, en San Juan, quienes perdieron sus viviendas en el terremoto de enero de 2021.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, además de legisladores y funcionarios locales.

“La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar en contra de la casta es la casta económica argentina, que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos; esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear”, enfatizó el primer mandatario, quien de esa manera, sin nombrarlo, cargó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Y en ese marco abundó: “No es un tiempo fácil, pero en tiempos difíciles hay que hablar con la verdad. No somos negacionistas, ni de la situación económica, ni del cambio climático; no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta Patria. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad”.

También dijo haber tenido que gobernar en “condiciones muy adversas” pero destacó que se registran “25 meses” de crecimiento del empleo registrado.

En ese sentido, y en referencia a Mauricio Macri, apuntó: “Quien me precedió y ahora da cátedra tuvo 46 meses consecutivos de pérdida del empleo registrado, esa es la verdad”.

“Nos tocaron cuatro años espantosos para gobernar y le pusimos el pecho y lo sacamos adelante. Les pido que no retrocedamos, para que esto siga ocurriendo, hace falta que Sergio Massa sea Presidente, les pido a los sanjuaninos que no se olviden de la Patria, que no se dejen llevar por el canto de sirena de nadie”, agregó.

Además, se mostró a favor de “un gran Gobierno de unidad nacional” tal como propone Massa, ministro de Economía y presidencial de Unión por la Patria (UxP).

Fernández encabezó hoy la segunda entrega de viviendas para quienes sufrieron las consecuencias del terremoto ocurrido casi a la medianoche del 18 de enero de 2021, que tuvo una magnitud de 6,4 en la escala de Richter y una intensidad en San Juan de VII grados (muy fuerte) en la escala de Mercalli.

El evento fue particularmente destructivo en la zona suroeste de San Juan, en Rivadavia y Pocito, porque el foco del temblor se registró a 8 kilómetros de profundidad, y el epicentro se originó a 57 kilómetros al suroeste de la capital.

El movimiento fue percibido en algunas zonas de la Zona Central de Chile como Santiago, Valparaíso y Coquimbo y en provincias vecinas como Mendoza.

Hubo más de 20 mil viviendas y edificios con daños y casi 2.000 casas que quedaron inhabitables, afectando a familias que habitaban casas precarias, para quienes el Estado construyó 1.641 soluciones habitacionales.

En noviembre de 2022 Fernández encabezó la relocalización de más de 800 familias en dos barrios de Rivadavia y ahora entregó seis casas simbólicamente, de las 788 del nuevo Barrio Las Pampas de Pocito.

Sus habitantes serán relocalizados desde los módulos habitacionales que ocupan desde el terremoto, en un operativo que durará hasta el jueves, con participación de varias dependencias del Estado y del Ejército.

Fernández recordó que “cuando ocurrió aquel terremoto fue impactante el estado de frustración de los afectados” y a pesar de la pandemia “vine a darles un abrazo, a mostrar afecto y decirles a cada uno que ‘sé lo que te pasa’, lo tengo en cuenta y voy a ayudarte a solucionar el problema que estás pasando'”.

Indicó que “junto a un gran gobernador que tienen los sanjuaninos, en un año y medio después, estamos cumpliendo con la palabra empeñada” y que “hoy estamos entregando 788 viviendas, pero son 1.641 las que construimos para quienes perdieron sus casas en el terremoto”.

El Presidente destacó la intervención del Estado en la construcción de las casas y se preguntó si “algún banco les construiría estas viviendas” o “les iba a prestar la plata para que las compren”.

Indicó que su gobierno cree que “acceder a una casa es un derecho humano y no un privilegio” y que con Uñac está reconociendo “el derecho a tener una casa y a los que aún están esperando, les digo que confíen en nosotros y no en otros, porque nosotros les vamos a garantizar que van a tener una casa”.

Reconoció que “la situación no es fácil, sabemos los problemas de la inflación y lo que genera en la gente” y afirmó que “eso no se resuelve sacando al Estado del medio como algunos pregonan”.

Explicó que “alrededor del 70% de lo que gasta el Estado es en jubilaciones y asistencia social” y que “a pesar de ser porteño, hemos estado en todo el país llevando obras, rutas, escuelas y casas, y el 65 por ciento de la obra pública está en el norte argentino, porque sabíamos que lo estaba necesitando”.

“No cambiemos el rumbo y sigamos progresando”, dijo Fernández que reconoció que “hay cosas que corregir y se puede mejorar porque podemos habernos equivocado”, pero aseguró que “nunca caímos en el error para que nuestros hermanos, parientes y amigos se hagan millonarios”.

El intendente de Pocito, Armando Sánchez, dijo que en el nuevo barrio “el Estado construye un CIC para dar contención a la nueva población” y que “se hará una escuela, una sede policial y un centro de salud”.

Uñac afirmó que “en estos momentos de balance, vemos que vamos cerrando 4 años de realizaciones en San Juan, concretando lo que nos pedían los sanjuaninos” y que “no podríamos haber hecho todo esto sin la ayuda del Gobierno nacional”.

Destacó que Fernández “tuvo la humanidad de que a menos de 15 horas del terremoto, llegó el Presidente a darnos un abrazo de hermanos”.

Dijo que en sus ocho años de gestión tienen “17.000 viviendas entregadas y 5.000 en construcción” y que “en el primer periodo las hicimos solamente con esfuerzo provincial y el segundo con la ayuda del Gobierno nacional”.