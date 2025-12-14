Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) lanzó una advertencia sanitaria y pidió no consumir un lote específico del queso Cremón doble crema de La Serenísima, uno de los productos más reconocidos de la empresa láctea. La medida se tomó tras detectarse fallas en la elaboración y la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes.

Según el informe oficial, la bacteria fue hallada en el queso de pasta blanda Cremón doble crema, presentación 500 gramos, correspondiente al lote 2703.

Los datos clave del producto son:

Producto: Queso Cremón doble crema

Queso Cremón doble crema Marca: La Serenísima

La Serenísima Peso: 500 g

500 g Lote: 2703

2703 Fecha de elaboración: 3 de julio de 2025

3 de julio de 2025 Fecha de vencimiento: 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 Planta elaboradora: Mastellone Hnos., Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires

La detección se produjo en el marco de la vigilancia genómica de Listeria monocytogenes, realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán, a partir de muestras remitidas por el Senasa durante un muestreo oficial.

Qué medidas se tomaron tras la alerta sanitaria

Desde Anmat informaron que la empresa y el Senasa identificaron y eliminaron el foco de contaminación, retiraron del mercado nacional los productos del lote afectado, los destruyeron y aplicaron medidas adicionales de control para evitar nuevos episodios.

No obstante, el organismo sanitario advirtió que, aunque el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud, podría existir un riesgo residual en caso de que algún consumidor lo haya congelado o conservado en freezer.

“En resguardo de la salud pública, Anmat recomienda que aquellas personas que tengan en su poder el lote 2703 del queso Cremón doble crema, ya sea fraccionado y/o congelado, se abstengan de consumirlo”, señalaron oficialmente.

La advertencia es especialmente importante para personas inmunosuprimidas, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

Qué es la listeriosis y por qué es peligrosa

La listeriosis es una enfermedad causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el agua y el suelo y tiene la particularidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración. La bacteria se elimina mediante una cocción adecuada.

Los alimentos más frecuentemente asociados a brotes son:

Fiambres y embutidos

Lácteos elaborados con leche no pasteurizada

Vegetales crudos

Pescados crudos o ahumados

Síntomas de la listeriosis

Los síntomas pueden variar desde cuadros leves hasta graves. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Escalofríos

Náuseas y vómitos

Diarrea y dolor abdominal

Dolor de cabeza y fatiga

En casos severos, puede provocar meningitis, septicemia y abortos espontáneos en mujeres embarazadas.

El período de incubación de la bacteria puede extenderse hasta 70 días, con un promedio de tres semanas, lo que dificulta muchas veces identificar el alimento causante.

Recomendación final

Si tenés en tu hogar queso Cremón doble crema de La Serenísima, lote 2703, aunque esté congelado o fraccionado, no lo consumas y descartalo de forma segura. Ante la aparición de síntomas compatibles con listeriosis, se recomienda consultar de inmediato con un profesional de la salud.