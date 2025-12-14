Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol argentino tiene un nuevo campeón y esta vez el título se definió dentro de la cancha. Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer por penales a Racing Club en Santiago del Estero, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Con esta consagración, el Pincha alcanzó su estrella número 18 y se afirmó entre los equipos más ganadores del país.

Estudiantes festejó en una final caliente y por penales

En una final intensa y cargada de emociones, Estudiantes volvió a demostrar su fortaleza en partidos decisivos. Tras el empate en los 90 minutos, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso desde los doce pasos y celebró un nuevo campeonato nacional.

El título llega en un contexto particular, luego de la polémica designación de Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por la tabla anual, un formato que no estaba contemplado en el reglamento. Por eso, el logro del Pincha toma aún más valor: fue campeón donde corresponde, jugando y ganando en la cancha.

Gran parte del éxito de Estudiantes se explica por el trabajo de Eduardo Domínguez, quien sumó su cuarta conquista desde que llegó al club. El entrenador se consolidó como especialista en finales: en 2023 ganó la Copa Argentina y en 2024 se quedó con la Copa Profesional y el Trofeo de Campeones.

Además, Domínguez volvió a imponerse ante equipos dirigidos por Gustavo Costas, ampliando una estadística favorable que ya incluía tres triunfos y un empate en enfrentamientos anteriores.

Estudiantes fue un justo campeón del Torneo Clausura 2025. En los playoffs eliminó de visitante a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, siempre por 1-0. Todo ese recorrido lo realizó sin su goleador Guido Carrillo, quien regresó recién en la final y marcó el gol agónico del empate ante Racing.

Estudiantes se acomoda en el historial y vuelve a la Libertadores

Con este título, el Pincha se afirmó en el séptimo puesto del historial de campeones del fútbol argentino y quedó a solo un título de Vélez Sarsfield. Además, estiró la diferencia sobre Huracán y Rosario Central, a quienes les sacó cinco campeonatos.

Como premio extra, Estudiantes se clasificó a la Copa Libertadores 2026, algo que no había logrado por su ubicación en la tabla anual.

Lo que viene: Trofeo de Campeones y más finales

La temporada todavía puede traer más festejos para Estudiantes. El sábado 20 de diciembre, en el estadio Único de San Nicolás, disputará el Trofeo de Campeones frente a Platense, ganador del Torneo Apertura. Si gana, el Pincha tendrá dos finales más antes de que termine el 2025:

Supercopa Argentina , ante Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina 2025.

, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina 2025. Supercopa Internacional, frente a Rosario Central, líder de la tabla anual.

El top ten de campeones del fútbol argentino

Boca: 74

River: 72

Independiente: 45

Racing: 41

San Lorenzo y Alumni: 22

Vélez: 19

Estudiantes: 18

Huracán y Rosario Central: 13

Incluye ligas, copas locales e internacionales en Primera División.

Con su estrella número 18, Estudiantes de La Plata no solo volvió a gritar campeón, sino que también se posicionó cada vez más cerca del selecto grupo de los cinco grandes del fútbol argentino.