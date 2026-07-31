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El avance de la tecnología permitió que miles de jubilados y pensionados realicen trámites, consultas y gestiones sin salir de sus hogares. Sin embargo, el crecimiento de la actividad digital también trajo aparejado un aumento de las estafas virtuales, una modalidad delictiva que afecta especialmente a adultos mayores mediante perfiles falsos, mensajes engañosos y solicitudes fraudulentas de información personal.

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) difundió una guía de recomendaciones destinada a fortalecer la seguridad digital de sus afiliados y prevenir posibles engaños a través de internet.

Desde el organismo señalaron que proteger los datos personales es una herramienta fundamental para evitar fraudes y remarcaron la importancia de verificar siempre la autenticidad de las cuentas con las que se interactúa antes de brindar cualquier tipo de información.

Cómo identificar los perfiles oficiales de PAMI

Uno de los principales riesgos que enfrentan los usuarios en redes sociales es la proliferación de cuentas falsas que intentan suplantar la identidad de organismos públicos para obtener datos personales o financieros.

Con el objetivo de ayudar a los afiliados a reconocer los canales institucionales auténticos, PAMI explicó cuáles son los elementos que permiten verificar si una cuenta pertenece efectivamente al organismo.

El primero de ellos es la presencia del tilde de verificación junto al nombre del perfil. Esta insignia es otorgada por las plataformas digitales para confirmar la autenticidad de instituciones, organismos públicos y entidades reconocidas.

Según indicó PAMI, la ausencia de esta identificación debe ser considerada una señal de alerta, especialmente cuando la cuenta solicita información personal, datos bancarios o claves de acceso.

La trayectoria de las cuentas también es un dato clave

Además de la verificación oficial, el organismo destacó que los perfiles institucionales cuentan con un historial de publicaciones amplio y sostenido en el tiempo.

Las cuentas oficiales mantienen una actividad constante, con información sobre prestaciones, programas, campañas de salud, servicios y novedades para los afiliados. Por ese motivo, los perfiles de reciente creación o con escaso contenido pueden representar un indicio de posible fraude.

Otro aspecto importante es la cantidad de seguidores. Las cuentas verificadas de organismos nacionales suelen reunir miles de usuarios y poseen una presencia consolidada en el entorno digital, algo que permite diferenciarlas de perfiles falsos creados con fines fraudulentos.

Qué hacer ante una sospecha de estafa virtual

Desde PAMI insistieron en que, ante cualquier situación sospechosa, la primera medida debe ser evitar compartir información sensible.

El organismo recordó que los afiliados no deben entregar datos personales, números de documentos, contraseñas, claves bancarias, códigos de verificación ni ningún otro dato privado a través de mensajes, llamadas o redes sociales sin verificar previamente la legitimidad del contacto.

Asimismo, recomendaron desconfiar de mensajes que prometan beneficios extraordinarios, soliciten actualizaciones urgentes de datos o incluyan enlaces desconocidos que puedan derivar en sitios fraudulentos.

La prevención continúa siendo una de las principales herramientas para evitar este tipo de delitos, que suelen aprovechar el desconocimiento tecnológico o la confianza de las personas para obtener información privada.

Canales habilitados para consultas y denuncias

Para quienes tengan dudas sobre la autenticidad de una comunicación o necesiten reportar perfiles sospechosos, PAMI recordó que cuenta con canales oficiales de atención.

Los afiliados pueden comunicarse telefónicamente a través del 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde, donde reciben asesoramiento e información sobre trámites y prestaciones.

También es posible realizar consultas mediante las plataformas digitales oficiales del organismo, verificando siempre que se trate de cuentas auténticas y certificadas.

Seguridad digital para los adultos mayores

El crecimiento de los trámites online y la utilización de herramientas digitales por parte de jubilados y pensionados generó nuevas oportunidades para simplificar gestiones y acceder a servicios de manera más rápida. Sin embargo, también hizo necesario reforzar las medidas de prevención frente a delitos informáticos cada vez más frecuentes.

En este contexto, PAMI reiteró la necesidad de mantenerse alerta ante cualquier intento de engaño y recordó que la protección de los datos personales constituye una responsabilidad compartida entre las instituciones y los usuarios.

La recomendación principal sigue siendo verificar siempre los canales de comunicación, desconfiar de solicitudes inusuales de información y utilizar únicamente las vías oficiales para realizar consultas o trámites vinculados con el organismo.