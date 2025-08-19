Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria por la presencia de cuerpos extraños en un lote de tomate triturado de la marca Marolio.

En este marco, resulta fundamental que los consumidores identifiquen el producto afectado para evitar su ingesta. El lote en cuestión, distribuido en escuelas del municipio de Rojas (provincia de Buenos Aires), corresponde al L25114 y vence en abril de 2027. Se trata del tomate triturado de 500 gramos, presentado en envase de cartón.

Qué se detectó en el tomate triturado

ANMAT explicó que, a simple vista, los consumidores identificaron lo que parecían gusanos en el alimento. Tras los análisis iniciales, se determinó que se trataría de Microstomum sp., una especie de parásito.

Ante esta situación, se notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza —donde se elabora el producto— y de Buenos Aires, con el objetivo de investigar el incidente y coordinar acciones entre ambas jurisdicciones.

Cómo identificar el envase afectado

Producto : Tomate Triturado.

: Tomate Triturado. Marca : Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente. Envase : Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos. Colores : Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos. Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto “Sin TACC” (libre de gluten). En uno de los laterales se lee “Producto de Mendoza”.

Recomendaciones de ANMAT

Para la población : quienes posean el lote indicado deben abstenerse de consumirlo y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria municipal o provincial.

: quienes posean el lote indicado deben abstenerse de consumirlo y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria municipal o provincial. Para los comerciantes: suspender la venta del lote afectado y ponerse en contacto con el proveedor.

El organismo enfatizó que esta advertencia se aplica exclusivamente al lote especificado y tiene carácter preventivo para proteger la salud pública.

Leé más notas de La Opinión Austral