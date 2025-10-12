Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una fuerte conmoción atraviesa a la provincia de Córdoba este fin de semana tras un brutal doble femicidio ocurrido en el barrio Villa Serrana, donde fueron encontradas sin vida una mujer y su madre, ambas con heridas de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

El hecho ocurrió este sábado 11 de octubre, cuando efectivos policiales llegaron al domicilio y hallaron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, con impactos compatibles con disparos.

Doble femicidio y secuestro en Córdoba: buscan a un niño de cinco años tras el asesinato de su madre y abuela.

El niño Pedro Rodríguez fue sustraído del lugar

La principal preocupación ahora es la desaparición de Pedro Rodríguez, un niño de cinco años, hijo de una de las víctimas. Según confirmaron fuentes policiales, el menor fue sustraído del domicilio familiar luego del crimen y continúa siendo buscado intensamente en toda la provincia.

Sospechan del padre: un uruguayo identificado como Pablo Laurta

Las investigaciones apuntan a Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien es el padre del niño y expareja de la mujer asesinada. Los investigadores creen que él sería el autor del doble femicidio y el secuestrador del pequeño Pedro.

Ante la gravedad del caso, la Justicia ordenó la activación inmediata del Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda de niños desaparecidos. Además, se emitieron pedidos de captura internacional a Interpol para dar con el paradero del sospechoso.

Operativo de búsqueda y pedido de colaboración

La Policía de Córdoba mantiene un intenso operativo en distintas zonas de la provincia y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrar al menor.

Las autoridades pidieron no intervenir directamente ante un eventual avistamiento, sino comunicarse de inmediato con el 911 o con la dependencia policial más cercana.