Horas después de conocerse el brutal doble femicidio en el barrio Villa Serrana, de la ciudad de Córdoba, comenzaron a circular en redes sociales los posteos de Luna Giardina, una de las víctimas, que parecen haber sido una advertencia del horror que se avecinaba.

Días antes de ser asesinada, Luna daba cuenta de la relación que tenía con su hijo.

“Todos los psicópatas son asesinos”, escribió en su cuenta personal de Facebook en febrero del año pasado. No fue el único mensaje que compartió en tono de denuncia o reflexión sobre vínculos tóxicos. Hoy, esas palabras adquieren un sentido trágico.

El crimen que conmociona a Córdoba

El hecho ocurrió este sábado por la mañana, cuando Luna Giardina fue atacada en su casa del barrio Villa Serrana, donde también fue asesinada su madre, Mariel Zamudio. Tras el ataque, el agresor secuestró a Pedro Rodríguez, el hijo de Luna, de apenas cinco años, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La Policía de Córdoba y la Justicia Federal activaron de inmediato el Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de niños desaparecidos, y solicitaron la colaboración de Interpol.

El principal sospechoso: Pablo Laurta

La principal hipótesis apunta a Pablo Laurta, expareja de Giardina y padre del niño desaparecido. De nacionalidad uruguaya, el hombre ya había sido denunciado por violencia de género hace tres años.

Según consta en la denuncia judicial, Giardina escapó de Uruguay junto a su hijo —que en ese momento tenía dos años— después de que Laurta intentara ahorcarla. Desde entonces, madre e hijo se habían radicado en Córdoba, buscando empezar una nueva vida lejos del agresor.

El niño desaparecido junto a su padre, el principal sospechoso de los feminicidios y de su desapareción.

Activismo digital y mensajes cruzados

En las últimas horas también trascendió que Laurta mantenía una intensa actividad en redes sociales. Se lo vincula con la cuenta “Varones Unidos”, un perfil que difunde causas de hombres en conflicto con la Justicia por temas de custodia y denuncias de violencia.

Si bien no está confirmado oficialmente que sea su creador, en esa página aparece una nota firmada con su nombre y foto junto al niño, titulada: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

Los investigadores creen que el presunto femicida busca escapar a Uruguay con el menor, mientras continúa el operativo de búsqueda en todo el territorio argentino y en pasos fronterizos.

Investigación y búsqueda urgente

Por estas horas, la Justicia realiza pericias en la escena del crimen para obtener más detalles que ayuden a reconstruir el ataque y dar con el paradero de Pedro Rodríguez.

Cualquier persona que tenga información sobre el niño o sobre Pablo Laurta debe comunicarse de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana.

El caso genera profunda conmoción en Córdoba y en todo el país, no solo por el doble femicidio, sino también por los mensajes de la víctima, que parecen haber anticipado el trágico final.