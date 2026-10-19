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El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura del espacio institucional de Mendoza en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG), que se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén hasta el 22 de octubre. Durante la primera jornada del encuentro, el mandatario puso el foco en las oportunidades que representa el desarrollo de Vaca Muerta en territorio mendocino y en las gestiones para concretar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero.

Según informaron desde el Gobierno provincial, Cornejo estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. La actividad incluyó el tradicional corte de cintas del stand institucional de Mendoza, en una jornada que contó con la presencia del presidente Javier Milei durante el acto inaugural.

Mendoza busca avanzar con el RIGI para un proyecto de YPF de US$ 4.500 millones

Uno de los ejes centrales de la participación mendocina en la AOG 2026 fue el proyecto de inversión de YPF por US$ 4.500 millones, destinado a desarrollar el potencial de hidrocarburos no convencionales en el sur de Mendoza. La iniciativa fue anunciada recientemente en la provincia por el presidente de la compañía, Horacio Marín.

De acuerdo con el Ejecutivo mendocino, el proyecto representa una oportunidad para ampliar la actividad petrolera y gasífera provincial. Para avanzar, las autoridades trabajan en los aspectos técnicos y administrativos necesarios para presentar la iniciativa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Con el anuncio de Marín en Mendoza, del presidente de YPF, de un RIGI de más de 4.500 millones de dólares, estamos trabajando en forma conjunta para desarrollar la parte Norte de la misma formación geológica que hoy se está explotando aquí en Neuquén”, señaló el Gobernador.

Cornejo explicó que se estableció un plazo de tres meses para analizar las características del proyecto y avanzar con su presentación, teniendo en cuenta los tiempos previstos para acceder a los beneficios del régimen.

El objetivo, según indicaron desde el Gobierno provincial, es generar las condiciones necesarias para convertir el potencial geológico de Mendoza en inversiones, actividad económica y puestos de trabajo.

Acuerdos de largo plazo para la industria energética

Durante su participación en la exposición, el gobernador también hizo hincapié en la necesidad de establecer acuerdos políticos e institucionales que permitan sostener el crecimiento de sectores estratégicos como los hidrocarburos y la minería.

“Creo que la Argentina tiene que dejar de prescindir tanto de la actividad política y de una persona u otra, sino de un acuerdo de mediano y largo plazo, como el que aspiramos a tener con Vaca Muerta, con el oil and gas, con la minería”, expresó.

En primera fila de izquierda a derecha: Horacio Marín, presidente de YPF; Ernesto López Anadón, presidente del IAPG; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Javier Milei, presidente de la Nación; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; y Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.

La presencia de Mendoza en uno de los principales encuentros de la industria energética apunta a mostrar los avances en la exploración de Vaca Muerta dentro del territorio provincial y las condiciones que se están generando para atraer nuevas inversiones.

En ese marco, el desarrollo no convencional aparece como una de las apuestas para ampliar la matriz productiva mendocina, incrementar la actividad hidrocarburífera y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas con el petróleo y el gas.

Natalio Mema destacó la presencia de Mendoza en la AOG Patagonia 2026

Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó la participación de Mendoza en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, tanto a través de la representación institucional como de las empresas que integran la industria provincial.

El funcionario señaló que el encuentro constituye una oportunidad para mostrar el trabajo que se lleva adelante en materia de desarrollo hidrocarburífero y para promover nuevas posibilidades de inversión y empleo en Mendoza.

“Mendoza está presente acá, institucionalmente como provincia y con toda la fuerza de sus empresas. Es una industria que acá se está desarrollando y a la que vienen muchos mendocinos a trabajar. Estamos apostando a desarrollarla también en nuestra provincia”, afirmó.

La Expo Argentina Oil & Gas Patagonia es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y producida por Messe Frankfurt Argentina. La edición 2026 reúne a empresas, profesionales y referentes de la industria para intercambiar experiencias, presentar novedades y analizar los desafíos y las oportunidades del sector energético.

En ese escenario, Mendoza busca posicionarse como un territorio con potencial para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, con el proyecto de YPF por US$ 4.500 millones como uno de los principales ejes de su estrategia para atraer inversiones y consolidar la actividad petrolera y gasífera provincial.