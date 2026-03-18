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La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de 2 años, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín y a toda la provincia de Córdoba. La menor fue vista por última vez este miércoles alrededor de las 15 en el barrio San José Obrero, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda con múltiples fuerzas.

Desde el momento en que se reportó la desaparición, se activó un importante rastrillaje con participación de Policía, Bomberos, unidades caninas, drones con visión nocturna y personal especializado en rescate. También se sumó el Ejército, a pedido del padre de la niña, quien es militar.

Según detallaron las autoridades, más de 100 personas trabajan en el operativo, que incluye patrullajes en zonas rurales, rastrillajes en cercanías del río y controles en rutas.

Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño, ojos marrones y vestía un body gris al momento de su desaparición.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que se activó la Alerta Sofía a nivel nacional, lo que amplía la difusión del caso y permite recibir información a través de la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda.

“Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Estamos trabajando con drones de visión nocturna, sigue el rastrillaje por el río, estamos a 300 o 400 metros del río con Bomberos Voluntarios de la zona con el Duar y vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda”, aseguró el funcionario, quien también indicó que se realizan controles vehiculares en todos los accesos a la provincia, revisando vehículo por vehículo.

El desesperado pedido de la familia: “Alguien se la llevó”

Con el paso de las horas y sin novedades sobre el paradero de la menor, crece la angustia de la familia. Florencia Pereyra, tía de la niña, expresó entre lágrimas su desesperación en diálogo con Telenoche.

“Alguien se la llevó”, afirmó, convencida de que la pequeña no pudo haberse alejado sola. “Es una nena de dos años, chiquitita. Ella sale y vuelve, no se va para ningún lado”, explicó.

En un mensaje cargado de dolor, pidió: “A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida”.

Además, describió el estado de los padres como “devastador” y remarcó que no existen conflictos personales que puedan explicar la desaparición.

Mientras continúa la búsqueda, vecinos del barrio también participan activamente en los rastrillajes y sostienen la hipótesis de una posible intervención de terceros.

Una vecina identificada como Estela relató que, en las primeras horas, intentaron buscar en un campo cercano y en un predio donde se encontraba un circo. Según su testimonio, no se les permitió el ingreso sin orden policial y, poco después, el grupo se retiró del lugar, lo que generó sospechas.

Las autoridades, sin embargo, mantienen abiertas todas las líneas investigativas y trabajan con análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a personas del entorno.

El momento de la desaparición

La alerta se encendió cuando el abuelo de la niña llegó al domicilio familiar y advirtió que la pequeña no se encontraba en el lugar. En su declaración ante la policía, la madre de Esmeralda, Tania López, de 24 años, indicó que perdió de vista a su hija mientras preparaba el almuerzo, cerca del mismo horario en que fue vista por última vez.

Tras una primera búsqueda dentro de la vivienda y en casas cercanas, sin resultados positivos, la familia realizó la denuncia correspondiente, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

El operativo de rastrillaje, coordinado por la Fiscalía, estableció la vivienda como “punto cero” de la investigación. Participan bomberos voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti, junto a efectivos de la Policía de Córdoba y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Búsqueda sin pausa y pedido a la comunidad

El operativo continuará durante la noche con todos los recursos disponibles, incluyendo drones térmicos y equipos especializados. “Vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda”, afirmaron desde el Ministerio de Seguridad.

La Policia Caminera revisa a los vehiculos en todos los accesos de la provincia de Córdoba.

En paralelo, se solicita a la comunidad que ante cualquier dato relevante se comunique de inmediato al 134, al 911 o con la sede policial más cercana.

La desaparición de Esmeralda mantiene en alerta a toda la región, mientras su familia y vecinos sostienen un único pedido: que la niña aparezca sana y salva.