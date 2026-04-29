Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que investiga redes de explotación sexual infantil a nivel global, tuvo un impacto directo en Santa Cruz, donde se concretaron múltiples allanamientos, detenciones y derivó en la desvinculación de una funcionaria provincial.

Tal como informó La Opinión Austral, la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con mayor cantidad de procedimientos en el país, en el marco de una investigación que incluyó más de 266 allanamientos en 18 provincias argentinas y otros 17 países.

A nivel nacional, el operativo dejó un saldo de 26 detenidos, mientras que en el mundo la cifra superó las 80 personas arrestadas por delitos vinculados a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 29 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Santa Cruz, en el centro del operativo

En territorio santacruceño, los procedimientos se desarrollaron en Río Gallegos y otras localidades, con intervención de áreas de Cibercrimen, Investigaciones y divisiones especializadas en delitos complejos.

De acuerdo a lo publicado por este medio, se realizaron más de una decena de allanamientos, con personas detenidas y la intervención judicial en casos que incluso involucran a menores de edad.

Uno de los procedimientos generó especial repercusión: el allanamiento al domicilio de Ivana Álvarez, quien hasta ese momento se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario “Nuestra Señora del Carmen”. Tras conocerse su vinculación con la causa, el Gobierno de Santa Cruz dispuso su apartamiento inmediato del cargo.

La medida, indicaron fuentes oficiales, se tomó con el objetivo de resguardar el funcionamiento institucional y la confianza de la comunidad, dado el rol social que cumplía el espacio.

Grooming: la alerta que encendió la investigación

Uno de los aspectos más preocupantes confirmados durante el operativo en la provincia fue la detección de casos de grooming, una modalidad de abuso sexual infantil a través de internet.

El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario mayor Luis Alberto Poblete, advirtió en diálogo con La Opinión Austral sobre el crecimiento de este delito: “Es algo que socialmente va creciendo, hay casos de grooming dentro de este desarrollo”.

Según explicó, el grooming es una práctica en la que adultos utilizan identidades falsas en redes sociales, videojuegos o plataformas digitales para engañar a menores, generar confianza y luego avanzar hacia situaciones de abuso.

Las investigaciones indican que este tipo de delitos suele desarrollarse en etapas: primero el agresor establece un vínculo con la víctima, luego busca aislarla de su entorno y finalmente la somete a pedidos de contenido íntimo o incluso encuentros presenciales mediante amenazas o manipulación.

Un operativo de alcance global

El despliegue del operativo “Aliados por la Infancia VI” fue coordinado por la fiscal especializada en cibercrimen, Daniela Dupuy, junto al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con colaboración de la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad de ese país.

En Argentina, los allanamientos se realizaron en 18 jurisdicciones, entre ellas Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Santa Fe , Chaco, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En paralelo, la investigación se extendió a países de América y Europa, como Brasil, Colombia, México, España, Francia, Uruguay y Paraguay, consolidando un trabajo conjunto para desarticular redes que operan a nivel transnacional.

Durante los procedimientos se secuestraron armas, dispositivos electrónicos y soportes digitales que serán peritados para avanzar en nuevas líneas de investigación.

Allanamientos 9 viviendas de Río Gallegos por una red de material de abuso sexual infantil. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Lo que viene en la causa

La fiscal Dupuy señaló que el trabajo recién comienza y que el análisis del material secuestrado será clave para avanzar en imputaciones y llevar los casos a juicio.

En ese sentido, el operativo no solo permitió concretar detenciones, sino también profundizar la identificación de redes y conexiones que operan en distintos puntos del país y el mundo.

Mientras tanto, en Santa Cruz, el foco continúa puesto en la investigación judicial y en las tareas de prevención, ante el crecimiento de delitos digitales que tienen como principales víctimas a niños, niñas y adolescentes