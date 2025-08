Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La suba del dólar durante los últimos días también afectó algunos sectores, entre ellos el de los precios de los alimentos. La industria de ese rubro ya comenzó a trasladar a los precios el aumento de los insumos y de la energía, como ya sucedió con otro tipo de industria como, por ejemplo, la automotriz.

Este salto en la cotización de la divisa estadounidense fue de $1.290 a $1.375. Ante esto, ya comenzaron a incrementarse las remarcaciones, especialmente entre proveedores que dependen de insumos vinculados al tipo de cambio.

Según el medio Infobae, algunas cadenas destacaron que hasta el viernes último no recibieron comunicaciones formales sobre aumentos. Sin embargo, aceiteras aseguran que ya enviaron nuevos valores, con una actualización de entre 5% y 7% que impacta a todos los canales de comercialización.

Segundas marcas

En ese contexto, habló el presidente de la Cámara de Almaceneros, Fernando Savore. El referente, detalló los productos que ya sufrieron algún ajuste vinculado a la volatilidad del dólar de las últimas jornadas.

“Lo que ya teníamos anticipado hace una semana atrás era un incremento de un 3% en lácteos, desde un yogurt a un queso blando o duro, exceptuando la leche fluida”, dijo para empezar.

Fernando Savore, presidente de la Cámara de Almaceneros.

Asimismo, mencionó que recibieron una lista de aumento del 7% en cigarrillos. “Sé que algo ha cambiado en productos de limpieza e higiene personal, entre un 2 y un 3%”, subrayó al tiempo que dijo que “hasta ahí es real”.

Luego, Savore manifestó que se habla de un aumento de un 3,5% en gaseosas y entre un 5 y un 9% en la empresa Cordobesa que compite con ellos, pero “eso aún no es una realidad”, aclaró.

Durante la entrevista con Radio con Vos con el periodista Reynaldo Sietecase, el referente de los Almaceneros fue consultado por el incremento de la empresa Molinos: Fideos (entre 6 y 7%); harinas (entre 7 y 8%); rebozadores (8%); aceites (9%), aderezos (7%) .

Los mayoristas suelen ser los primeros en remarcar los aumentos de las compañías alimenticias.

“Todo eso son precios que nosotros compramos en los distintos mayoristas, es cierto” pero hizo una aclaración: “Todavía no están reflejados en la góndola”. En tanto, aseguró: “Estamos todos preparados para decir que no, porque en definitiva ellos (los mayoristas) pueden aumentar todo lo que quieran y yo tengo que reponer la mercadería, pero también está la respuesta de la gente”.

“Pueden aumentar todo lo que quieran, pero también está la respuesta de la gente”. Fernando Savore.

Savore sostuvo que el incremento de la segunda marca “es increíble” debido al costo de las primeras marcas de alimentos. “¿Por qué tenemos que buscar las primeras marcas si hoy hay PYME’s que producen alimentos de excelente calidad?”, afirmó el referente. Otras marcas que vendrían con incrementos que serían Mondelez 7 a 9%, Johnson 7%, Arcor 3 a 5%, La Serenísima 4%, Danone 3,5%.

La gente regula

Savore también habló este lunes con LU12 AM680, respecto de las noticias con subas de los precios. En cuanto a las estrategias usadas por los almaceneros, dijo que ya actuaron en el mes de abril con la salida del Cepo muchas empresas, sobre todo las aceiteras, “intentaron colocar un aumento del 9% que no lo convalidamos que significa no comprarlo”, subrayó.

Aclaró que “eso no quiere decir que estamos creando un desabastecimiento ni nada por el estilo” al tiempo que bregó por el acompañamiento del consumir que dice: “esto está muy caro, no lo compro”. Ahora las alimenticias quieren avanzar devuelta “pero van a encontrar la misma respuesta del consumidor” ya que “hay una realidad: el bolsillo de los argentinos ya no da para más”.

Aseguran que es la gente la que siempre regula el precio negándose a pagar algunos productos caros. Foto: Franco Vellio/La Opinión Austral.

“Pegan amagues de suba de precios y qué termina ocurriendo, llegan al día 15 como no llegaron con los cupos de venta empiezan las bonificaciones, que es lo que viene ocurriendo estos últimos dos meses”, afirmó el titular de la Cámara de Almaceneros. “Hay que ver la reacción del consumidor”, insistió.

“Las aceiteras intentaron colocar un aumento del 9% que no lo convalidamos”. Fernando Savore.

Savore indicó que estamos en el libre comercio, no le podemos decir que no aumenten, pero después la gente regula” y aseguró: “Si quieren, aumente, pero después la gente no lo compra y esto fue lo que pasó, por eso hay tantas caídas” y recordó que el kilo de azúcar se llegó a pagar 1.500 pesos y hoy está $900.

“Argentina es el día a día, siempre tenemos una sorpresa, la semana recién comienza, hay avisos de nuevos aumentos pero veremos si llegan o no a la góndola, los formadores de precios van a estar siempre con el cuchillo entre los dientes pero la decisión la tiene el consumidor”, cerró.

Río Gallegos

La Opinión Austral, por su parte, consultó a algunos referentes del comercio local para conocer cómo era la situación actual, tanto en el rubro alimenticio como comercial en general. Al respecto, la enorme mayoría de las respuestas no se mostraban tan preocupadas por los aumentos sino por la caída abrupta del consumo.

El incremento de la segunda marca “es increíble” debido al costo de las primeras marcas de alimentos.

“Hay comercios que no mueven su mercadería, que perdieron todo tipo de referencias para stockearse porque la gente no compra”, indicó una de las fuentes consultadas, al tiempo que dijo que el sector gastronómico es uno de los más golpeados, junto con kioscos y tiendas de indumentarias.

El precio de los alquileres es otro de los tantos motivos de cierre de locales en el centro de la ciudad, o el traslado a otros sitios. Por eso se ve más a menudo tiendas en barrios cada vez más alejados del casco céntrico.