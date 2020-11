Amenazaron de muerte al empleado de la funeraria que se sacó la foto con el cuerpo de Maradona

El protagonista de la selfie que despertó el repudio masivo habló en los medios y aseguró que no se trató de una fotografía posada. "Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado... estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención", expresó Claudio Fernández, el mayor de los tres trabajadores despedidos, que salió en la imagen con su hijo Ismael, de 18 años.

Ismael Fernández (18) con su papá Claudio (48)

"En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: 'Flaco'. Fue algo instantáneo. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo", agregó en declaraciones a Radio 10.

"Tampoco tienen la culpa ellos. Les saco responsabilidad. Pinier ya trabajó con la familia Maradona y Villafañe. Jamás hemos tenido ningún problema, pero bueno". expresó y reveló que lo intimidan desde el primer momento en que se difundió la foto. "Me conocen porque soy del barrio. Me dicen que nos van a matar, que nos van a romper la camioneta, que mis hijos..."