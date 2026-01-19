Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana el deslizamiento masivo en el cerro Hermitte obligó a la evacuación urgente de más de 90 familias en Comodoro Rivadavia (Chubut), dejando a los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado ante la pérdida repentina de sus hogares y la incertidumbre sobre su futuro.

Ante esto, la directora de ADNSur, Ana Tronfi, se refirió a los múltiples problemas que vive esa ciudad del sur de Chubut. En una editorial, aseguró que “en apenas cinco días la localidad sintió tres cimbronazos de una catástrofe que estaba escrita”.

A propósito, dijo: “Uno es el crimen y violación de Valeria (Schwab); el segundo es —tal vez pasó desapercibido en el medio de la agenda— la venta de Manantiales Behr; y el tercero es este cerro que se parte y que se lleva puestos al menos dos o tres barrios, 200 viviendas y con las historias tremendas que hay atrás”.

Para Tronfi, “la catástrofe no es natural, la catástrofe en política… la que está viviendo Comodoro Rivadavia”. Y remarcó: “Repasar estos tres hechos y ver que esto es una crónica de una catástrofe anunciada y todo se nos va dando así, en un entramado gravísimo… que muestra una desidia de muchos años, también política”.

Asimismo, enfatizó que se trata de un escenario que jamás vio en su localidad: “Siempre viví acá y nunca vi una tormenta que toca lo social, lo económico y lo visceral de Comodoro“, remarcó.

Para cerrar, lanzó: “Consultaría a ver qué político se anima hoy a recorrer los barrios, a charlar con la gente. Sin duda va a demandar un fuerte posicionamiento de la sociedad para pedir respuestas y para reencaminarla y tratar de que estas cuestiones anunciadas de décadas de la ciudad finalmente se encaucen y encuentren un rumbo”.