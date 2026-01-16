Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades de Chubut investigan el femicidio de Valeria Schwab, una mujer de 38 años que fue hallada sin vida en un precipicio de la costanera de Comodoro Rivadavia, en las inmediaciones del cerro Chenque. El principal sospechoso, de 34 años, se quitó la vida horas después del hecho, una situación que dificulta la reconstrucción judicial del caso.

En este contexto, y ante las informaciones difundidas sobre la causa, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron mediante un comunicado que existen varias líneas de investigación en desarrollo. “La persona mencionada mediáticamente es una de esas hipótesis”, indicaron, y aclararon que no hay ningún elemento de prueba objetivo que permita afirmar su autoría.

Asimismo, investigadores de la fiscalía remarcaron que “son incorrectas las afirmaciones respecto de que esta persona registra antecedentes penales”. En relación con la mención de un expediente judicial que derivó en una condena, precisaron que el hombre señalado figuró como víctima en ese proceso.

“En conclusión, es errónea la información publicada respecto de los antecedentes penales de la persona que se está investigando”, afirmaron. En el cierre del escrito, se expresó que “el equipo de investigadores reitera la necesidad de mantener estricta reserva y prudencia respecto de la información que se difunde sobre el caso”.

Según declaraciones de fuentes judiciales a ADNSUR, los peritos forenses confirmaron que la víctima sufrió abuso sexual y recibió golpes en distintas partes del cuerpo antes de morir por asfixia. El informe también detalló la presencia de lesiones defensivas, lo que indica que intentó protegerse durante el ataque. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que el crimen pudo involucrar a más de una persona, tal como señaló su hermana.

Los investigadores aguardan los resultados de los estudios de ADN de los rastros encontrados debajo de las uñas del principal sospechoso, quien se quitó la vida en una obra en construcción. Esos análisis resultan clave para establecer si el material genético pertenece a la víctima o a un tercero.

Desde el ámbito judicial señalaron que continúan activas otras líneas de trabajo y no se descarta la participación de más de un agresor. El caso mantiene en vilo a la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde la violencia de género sigue siendo motivo de profunda preocupación.

A dónde llamar si sufrís violencia de género

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.

