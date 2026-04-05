Andrea del Boca volvió a estar nuevamente en boca de todos, ya que, durante una prueba semanal en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), sufrió un percance inesperado; la situación generó inmediata preocupación entre sus compañeros, que no dudaron en asistirla al notar que algo no estaba bien.

El incidente ocurrió durante un desafío clave para definir el presupuesto de la semana, en el que, los jugadores, debían cumplir distintas consignas para sumar recursos; en este marco, la actriz intentó atrapar un globo con agua, pero el intento no salió cómo esperaba y, el objeto, terminó impactando de manera imprevista.

Tras el golpe, Andrea manifestó que no veía con normalidad, lo que encendió las alarmas dentro de la casa; rápidamente, el resto del grupo se acercó para ayudarla en medio de un clima de nerviosismo por lo ocurrido.

Además, el episodio se dio en un momento sensible para los jugadores, que vienen acumulando dificultades en las pruebas y cuentan con un presupuesto muy limitado; en los últimos días, lograron, apenas, el 25% del total destinado a las compras semanales, lo que suma presión a cada desafío.

Aunque el susto fue grande, hasta el momento no se conocieron detalles que indiquen consecuencias de gravedad y todo apuntaría a que, el incidente, no pasó a mayores.

Placa de nominados de esta semana en Gran Hermano Generación Dorada

Con voto negativo, estos son los participantes que podrían abandonar la casa el próximo lunes:

Andrea, fulminada

La Maciel, fulminada

Zilli

Cinzia

Yipio

Eduardo

Lola

Manu

Leé más notas de La Opinión Austral