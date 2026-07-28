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El exministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “no puede ser candidata” debido a la condena judicial que pesa sobre ella, aunque insistió en que es inocente. Además, cuestionó la campaña “Cristina Libre“, rechazó la definición de candidaturas “a dedo” y pidió que los representantes territoriales tengan mayor protagonismo en la reconstrucción del peronismo.

En diálogo con la prensa, en su paso por la ciudad de La Plata, el exministro Aníbal Fernández dijo: “Cristina no puede ser candidata. A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice ‘Cristina libre’. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente, porque no tiene nada que ver con todo lo que inventaron”.

Aníbal Fernández: “‘Cristina libre’. Esas estupideces conmigo no tienen nada que ver”.

“Tiene que estar libre porque es inocente, no porque alguien le ha dado de ganar a un amigo que tiene una imprenta que haga ‘Cristina libre’. Esas estupideces conmigo no tienen nada que ver”, agregó el exministro de Seguridad durante el mandato de Alberto Fernández.

En esa línea, aclaró que la exmandataria no tiene posibilidades de ser una de las candidatas del peronismo para las elecciones del próximo año y afirmó: “Esta sentencia con la cual la condenaron de algo que no tiene ni pies ni cabeza, y el día que esto se conozca me van a dar la razón, no le permite presentarse”.

Y sumó: “Si no le permite presentarse, ¿qué quieren inventar? ¿Que, van a meter una lista para que digan no, para que oficialmente aparezca un oficio que diga: ‘Usted está condenado y por eso no puede actuar en este momento’? Es estúpido, yo no hago esas cosas”.

Cristina Fernández de Kirchner saludando desde su balcón en San José 1111.

“Cristina, dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora nacional, diputada provincial, no tiene chapa para dar explicaciones y contar quiénes pueden ser los que participen, por Dios. Es una de las que tiene que opinar en este caso, pero no con esa burrada o todas las cosas que se han dicho al respecto”.

Respecto de los cuestionamientos a quienes la critican y no van a visitarla, sostuvo: “A mí me vas a decir que yo visite a Cristina. Diez veces ya pedí para verla. Y alguna de esas veces, que seguramente tendría sus complicaciones, no le cargo las tintas a ella, la saco del costado, pero de las veces ella me ha llamado y hemos hablado por teléfono y estaría con gusto al lado de ella”, enfatizó.

Y apuntó: “Eso de sentarse a la mesa con la lapicera porque no me pertenece a poner los nombres de mis amigos, así nos fue. Eso no puede volver a pasar. Hay que armarlo de forma tal en donde los hombres y las mujeres que representan a un territorio tengan la necesidad de ser reconocidos como tales y que se los ponga en el lugar que corresponda”.

“Me estoy quejando de los que no llegan a la lapicera más que afanándosela a la madre y con esa lapicera escriben los nombres de los amigos que después terminan siendo desconocidos y no sabemos quiénes son”, completó en alusión al diputado nacional Máximo Kirchner.