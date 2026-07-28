Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei ratificó su buena sintonía con la presidenta electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de su visita oficial a la ciudad de Lima.

El jefe de Estado argentino arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo principal de los representantes de la gestión libertaria es participar de las ceremonias programadas por la Transmisión del Mando Supremo que se llevan a cabo este martes.

El encuentro entre ambos dirigentes formó parte de las actividades previas a los actos centrales del traspaso de poder en el país andino, en lo que representa un nuevo gesto de acercamiento diplomático en la agenda internacional del Gobierno argentino.

“Un placer conocerte, tantos amigos en común”, le dijo Fujimori a Milei al momento de fundirse en un abrazo, ambos sonrientes. “Tal cual, tenemos un montón de amigos en común,”le retrucó su par argentino.

De inmediato, la mandataria peruana saludó a Karina Milei y luego les presentó al nuevo canciller peruano, Carlos Espá.

Más tarde tuvieron una reunión bilateral, en la que Milei le comentó a Fujimori que iba a recibir un Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad San Martín de Porres. “Me han informado y hubiera querido acompañarlos para aplaudir”, le comentó la mandataria peruana. A lo que Milei acotó: “si, pero el día de la asunción es muy largo, con muchas obligaciones y un poquito tedioso”.

Tal como expresó cuando Fujimori ganó los comicios, Milei pretende afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.

También, el jefe de Estado busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

Fuerte presencia y cumbre regional de líderes

La ceremonia de asunción de Fujimori fue un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina:

Entre los asistentes estuvieron Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asumió la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.