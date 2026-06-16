ANMAT prohibió el uso y la comercialización de un vinagre concentrado La medida alcanza a un producto que era ofrecido para tareas de limpieza sin contar con la habilitación correspondiente como domisanitario.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió “el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica” de un vinagre concentrado que se ofrecía como producto domisanitario de limpieza sin contar con el registro habilitante correspondiente.

“ANMAT informa que, mediante la Disposición N° 3665/2026, se prohíbe el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica del siguiente producto: Vint. Vinagre concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos. Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922, comercializado como producto domisanitario de limpieza”, señaló el organismo.

A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, la entidad explicó que “la medida se originó a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por ANMAT, en las cuales se detectó la promoción y venta del producto en sitios web con indicaciones de uso para limpieza doméstica y desincrustación de superficies”.

“Durante la investigación, se verificó que el número de establecimiento consignado en el etiquetado no correspondía a un establecimiento habilitado para la elaboración de productos domisanitarios y que no se identificaron responsables autorizados ante esta Administración. Asimismo, se constató que los datos de registro alimentario incluidos en el rótulo correspondían a un producto alimenticio distinto, elaborado por otra empresa”, informó la ANMAT.

Además, agregó: “La firma MC Fragancias S.A., titular de un producto registrado de la marca Vint, manifestó no reconocer como propio el producto promocionado ni la página web donde era ofrecido, aclarando que únicamente elabora un producto debidamente inscripto para la firma The Vint Store S.A.S.”.

“Debido a que el producto se comercializaba como domisanitario sin contar con el correspondiente registro y sin que pudiera acreditarse un establecimiento habilitado responsable de su elaboración, no es posible garantizar sus condiciones de fabricación, su composición, su eficacia ni su seguridad para los usuarios. Por ello, ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de este producto en todo el país y en plataformas de venta electrónica”, concluyó.

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