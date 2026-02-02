Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de maquillajes y perfumes infantiles vinculados a marcas y personajes populares como Disney, Hello Kitty, My Little Pony, Lilo & Stitch y Labubus. La decisión se formalizó mediante la Disposición 221/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La medida alcanzó a productos detectados durante inspecciones de control de mercado en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el personal técnico constató que los artículos carecían de inscripción sanitaria obligatoria, un requisito esencial para garantizar su seguridad y calidad.

Por qué la ANMAT prohibió los cosméticos infantiles

Según informó el organismo, los productos prohibidos no figuran en la base de datos de cosméticos registrados ante la ANMAT, lo que impide verificar si fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y si contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente.

En ese marco, la ANMAT advirtió que se trata de cosméticos ilegítimos, cuyo uso puede representar un riesgo para la salud, especialmente por tratarse de artículos destinados al público infantil. La disposición se apoya en la Ley 16.463, que prohíbe la elaboración y comercialización de productos impuros o ilegales, y en la normativa que regula cosméticos y perfumes en la Argentina.

La lista completa de maquillajes y perfumes prohibidos

La prohibición rige para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los siguientes productos:

Bebés Llorones : Kit de belleza “Pequeña Pupina”, con paleta de sombras, esmalte y labiales.

: Kit de belleza “Pequeña Pupina”, con paleta de sombras, esmalte y labiales. Labubus : Set de belleza sin marca, con paleta de cuatro sombras.

: Set de belleza sin marca, con paleta de cuatro sombras. Lilo & Stitch : Juego de maquillaje artístico marca “Pequeña Diseñadora”.

: Juego de maquillaje artístico marca “Pequeña Diseñadora”. Disney Princesses : Set de belleza con rubor, labial y esmalte.

: Set de belleza con rubor, labial y esmalte. Piku : Set de belleza con paleta de sombras.

: Set de belleza con paleta de sombras. My Little Pony : Set de belleza con esmalte y dos labiales.

: Set de belleza con esmalte y dos labiales. Hello Kitty : Set de maquillaje “Make Up Set Hello Kitty”, marca “Iman of Noble”.

: Set de maquillaje “Make Up Set Hello Kitty”, marca “Iman of Noble”. Bicgerbowe : Base líquida con color en envase rosa con forma de oso.

: Base líquida con color en envase rosa con forma de oso. Victorious Final: Perfume con vaporizador “Sunshine”.

Todos estos artículos carecen de datos de inscripción sanitaria en su rotulado, y en algunos casos tampoco informan número de lote u otros datos obligatorios.

La prohibición incluye ventas online y publicidad

La disposición de la ANMAT no solo alcanza a la venta en comercios físicos, sino que prohíbe expresamente la comercialización en plataformas de venta online, así como cualquier forma de publicidad o promoción de los productos observados.

Además, el organismo ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar los controles y evitar que los cosméticos prohibidos continúen circulando en el mercado.

Recomendaciones para familias y consumidores

Desde la ANMAT recomendaron a madres, padres y cuidadores no adquirir ni utilizar maquillajes o perfumes infantiles que no cuenten con registro sanitario, especialmente aquellos que utilizan personajes populares para atraer al público infantil.

El organismo recordó que los cosméticos habilitados deben incluir en su envase datos claros de inscripción, número de lote, fecha de vencimiento y responsable técnico, información clave para garantizar la trazabilidad y la seguridad del producto.

La disposición 221/2026 ya se encuentra vigente y forma parte de las acciones de control que lleva adelante la ANMAT para proteger la salud pública, en particular la de niñas y niños, frente a productos que no cumplen con la normativa sanitaria argentina.