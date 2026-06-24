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La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó una nueva actualización de los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que comenzará a regir en julio de 2026.

El ajuste será del 2,15%, en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y no solo impactará en los montos que perciben millones de beneficiarios, sino también en los requisitos para continuar cobrando el beneficio.

Con esta actualización, algunas familias podrían quedar automáticamente excluidas del sistema si superan los nuevos límites de ingresos establecidos por el organismo.

Nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

La actualización de ANSES se encuentra enmarcada en la Ley 27.160, que establece revisiones periódicas de montos y topes de ingresos. Además, el Decreto 274/2024 dispuso que los incrementos se calculen tomando como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde julio de 2026, los nuevos límites serán los siguientes:

Ingreso máximo por integrante: $3.034.844

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688

Incremento aplicado: 2,15%

Esto significa que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual o si el ingreso total del hogar excede el límite establecido, se perderá automáticamente el derecho a percibir asignaciones familiares.

Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones

ANSES toma en cuenta los ingresos brutos declarados de cada integrante del grupo familiar, es decir, antes de descuentos por aportes, obra social o impuestos.

Desde julio, quedarán excluidas del SUAF aquellas familias en las que:

Uno de los integrantes cobre más de $3.034.844 mensuales

El ingreso total del grupo familiar supere los $6.069.688 mensuales

En cualquiera de estos casos, el organismo suspenderá automáticamente el pago de las asignaciones familiares.

La excepción para familias con hijos con discapacidad

La normativa vigente contempla una excepción para hogares con hijos con discapacidad.

En estos casos, cuando el menor cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no se aplican límites de ingresos para acceder a dos beneficios específicos:

Asignación por Hijo con Discapacidad

Ayuda Escolar Anual

Esto permite que las familias continúen recibiendo estas prestaciones sin importar el nivel de ingresos del grupo familiar.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos sectores vinculados al empleo formal y al sistema previsional.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de la Prestación por Desempleo

Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas

El monto a percibir varía según el rango de ingresos en el que se encuentre cada beneficiario.

Cuánto se cobrará en julio de 2026

Con el aumento del 2,15%, los principales montos del SUAF quedarán establecidos de la siguiente manera:

Asignación por hijo (primer rango): $74.033

Asignación por hijo con discapacidad (primer rango): $241.041

Asignación prenatal: $74.033

Asignación por nacimiento: $86.295

Asignación por adopción: $515.930

Asignación por matrimonio: $129.209

Asignación por cónyuge: $17.964

ANSES publicará oficialmente estos valores en el calendario de pagos correspondiente a julio, cuando comenzarán a regir tanto los montos actualizados como los nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio.