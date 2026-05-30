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Los jubilados y pensionados de todo el país recibirán en junio un incremento del 2,58% en sus haberes, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Además del aumento mensual, los beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año y, en el caso de quienes perciben los ingresos más bajos, se sumará el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total de $674.976,99 durante junio. El monto surge de la suma del haber actualizado de $403.317,99, el bono de $70.000 y el aguinaldo de $201.659.

Para los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario, según precisó el organismo previsional.

Beneficiarios de la PUAM y las pensiones

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán un total de $553.981,59. Esa cifra está compuesta por un haber de $322.654,39, el bono extraordinario de $70.000 y un aguinaldo de $161.327.

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez recibirán $493.483,89. El monto incluye un haber mensual de $282.322,59, el bono de $70.000 y un aguinaldo de $141.161.

En tanto, las pensiones para madres de siete hijos alcanzarán el mismo monto que la jubilación mínima: $674.976,99 con bono y aguinaldo incluidos.

También aumentan las asignaciones

Las asignaciones familiares y sociales también se actualizarán en junio con el mismo porcentaje de incremento.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $144.932, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $471.915.

Por otro lado, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $235.967.

Calendario de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio