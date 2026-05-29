Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el sábado pasado, mantiene en alerta a toda la Argentina. La investigación avanza entre nuevas pistas, contradicciones y peritajes considerados clave para esclarecer el caso. Hasta el momento, la causa tiene un único detenido: Claudio Barrelier, empleado municipal identificado como la última persona que tuvo contacto con la menor antes de que se le perdiera el rastro.

Este viernes, Jorge Sánchez del Bianco, abogado de Barrelier, reveló que el acusado modificó parte de su coartada durante una segunda declaración ante el fiscal Raúl Garzón. Según explicó, su defendido admitió que la joven que aparece en las imágenes de seguridad ingresando a su vivienda es Agostina.

De acuerdo con esta nueva versión, la adolescente permaneció cerca de media hora en el domicilio. Durante ese tiempo, aseguró que conversaron sobre distintos temas, entre ellos su desempeño escolar. También sostuvo que permanecieron en el garaje durante toda la visita, por lo que su pareja y su hija desconocían la presencia de la joven en el lugar. Posteriormente, comentó que Agostina se retiró por sus propios medios y abordó un automóvil rojo.

Un balde, una pala y una pinza

“Mintió por temor, para proteger a su hija”, dijo el letrado al referirse a la postura del imputado. “Las razones que él haya tenido o no para cambiar su versión, será tema de una charla que tendré con él. Yo no emito ningún juicio de valor. Probablemente haya sido para resguardar a su hija y nosotros podremos cuestionar que no haya pensado en otra menor, o a lo mejor es parte de su estrategia”, añadió el abogado.

En la indagatoria, a su vez, Barrelier señaló que Agostina lo llamó para pedirle ayuda para pagar el remís. Cabe recordar que el chofer había dicho que no vio a la chica usar el celular durante el viaje.

Respecto del Ford Ka que fue registrado el lunes en la zona del descampado donde este viernes se realizaron rastrillajes, reconoció que lo manejó e indicó que es propiedad de una amiga, que “se lo prestó para trasladar unas herramientas por una changa de albañilería que iba a realizar”. Afirmó que trasladó un balde, una pala, una pinza, entre otras cosas.

A medida que avanzan las tareas investigativas, se incorporaron registros de cámaras de seguridad, declaraciones del remisero que trasladó a la adolescente y testimonios que presentan diferencias entre el entorno familiar y el principal sospechoso. En paralelo, los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido aquella noche en barrio Cofico. En ese contexto, una de las hipótesis iniciales ya fue descartada y toma fuerza la posibilidad de que otras personas hayan participado en la desaparición.

Leé más notas de La Opinión Austral