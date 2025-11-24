Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la estructura de pagos para diciembre de 2025, un mes clave para jubilados y pensionados debido a la combinación de aumento por inflación, medio aguinaldo y continuidad del bono extraordinario. Según informó el organismo, todas las prestaciones previsionales recibirán un incremento del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre medida por el INDEC.

Este ajuste alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, quienes verán impactado el aumento directamente en sus haberes mensuales.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en diciembre

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene vigente en diciembre y apunta a reforzar los ingresos de los adultos mayores con ingresos mínimos. ANSES detalló que solo podrán acceder al monto completo quienes perciban la jubilación mínima, mientras que el resto recibirá una suma proporcional.

Las condiciones son:

Cobran el bono completo únicamente los jubilados con haber mínimo.

Quedan excluidos quienes perciban más de $410.826,90.

Titulares con ingresos superiores al mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Haberes finales con aumento y bono incluido

Tras la actualización y la aplicación del bono, así quedan los montos de diciembre:

Jubilación mínima: $410.826,90

Jubilación máxima: $2.363.160,10

PUAM: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76

Quiénes no cobran aguinaldo en diciembre

Aunque diciembre es un mes esperado por la acreditación del medio aguinaldo, ANSES aclaró que existen prestaciones que no incluyen SAC porque no forman parte del sistema previsional. Los grupos excluidos son:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Titulares del SUAF

Beneficiarios de programas sociales sin carácter previsional

Estas prestaciones reciben el aumento correspondiente, pero no perciben el medio aguinaldo.

Quiénes sí reciben el medio aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario sí alcanza a quienes integran el esquema previsional. De esta forma, en diciembre cobrarán automáticamente el medio aguinaldo:

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El SAC se acredita junto al haber mensual actualizado por el aumento del 2,3%.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

ANSES explicó que el Sueldo Anual Complementario se determina sobre el 50% del mejor ingreso mensual del semestre. Para diciembre 2025, se tomará como referencia el haber actualizado con el aumento de diciembre, dado que es el más alto del período.

Con esta definición, el organismo garantiza que los beneficiarios reciban un medio aguinaldo acorde al incremento reciente, sumado al bono extraordinario para quienes cumplen las condiciones.