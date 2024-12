ANSES pagará un extra de $90.000: quiénes lo cobran Los requisitos para acceder y otras características de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para acceder al beneficio.

Las personas que cobran una asignación determinada podrán recibir un bono de $93.000 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tal como fue confirmado recientemente. El pago en cuestión se acredita de manera automática.

El cobro es por única vez y se lo conoce como Asignación por Cuidado de Salud Integral. Específicamente, está destinado a mujeres con hijos menores de 3 años que cumplan con los requisitos estipulados por la ANSES y el Gobierno.

El adicional se gestiona a través del organismo y apunta a garantizar el acceso a controles tanto de salud como de vacunación. El monto equivale al valor mensual de la prestación, que en diciembre fue actualizada. Más información en anses.gob.ar.

Bono de la ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar un extra de $90.000?

Pueden percibirlo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, durante el 2023, presentaron los controles médicos y el esquema de vacunación correspondientes a los hijos menores de 3 años. El pago es automático, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

La Asignación por Cuidado de Salud Integral de la ANSES tiene el objetivo de “acompañar con una cobertura económica anual a titulares de la AUH y a sus hijos en los primeros 3 años de vida”. Se recuerda que, en diciembre, además, los beneficiarios percibieron un aumento y tres pagos adicionales.

De hecho, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para completar un formulario a través del sitio web oficial y obtener la Ayuda Escolar Anual. Este programa “es un apoyo económico” cuyo objetivo es “acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo”.

La cifra equivale al valor mensual de la AUH, que en diciembre es de $93.281 por cada niño menor de 3 años, o de $303.743 en el caso de Hijo con Discapacidad. Vale la pena tenerlo en cuenta para solventar los diversos gastos con los que se pueda contar.

En caso de no cumplir con las condiciones, es decir, de no haber acreditado los controles de salud y vacunación, se puede regularizar la situación y solicitar el beneficio el año que viene. El del corriente se dará por perdido, ya que no tiene opción de recuperación.

Nuevo aumento de la ANSES: en enero, ¿cuánto más van a cobrar los titulares?

Los beneficiarios de la ANSES verán aplicado un incremento del 2,4% en enero 2025.

La fórmula de movilidad actual aplica subas por inflación, precisamente tomando la de dos meses atrás.

Como la de noviembre arrojó ese número, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el próximo aumento será equivalente.

Entonces, todas las prestaciones, salvo ciertos complementos que no se incluyen en esta condición, cobrarán un poco más en el siguiente ingreso.