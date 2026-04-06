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El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan entró en una fase cada vez más sensible. Este lunes, en la novena audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el debate sumó una escena que impactó de lleno en la sala: el juez Mario Reynaldi propuso una inspección ocular sobre el ARA Santa Cruz, submarino gemelo del San Juan y hoy en proceso de desguace en Tandanor, para observar de cerca componentes técnicos y evaluar su utilidad en la reconstrucción del caso que es cubierto por La Opinión Austral desde principios de marzo, cuando se realizó la primera audiencia.

El abogado Juan Pablo Vigliero y Claudio Villamide. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tal como lo informó La Opinión Austral, el balance de la segunda semana de juicio dejó un cuadro inquietante. Entre el 23 y el 27 de marzo se incorporaron testimonios técnicos que apuntaron a reconstruir el estado operativo del submarino antes de la tragedia, y aparecieron dos datos que pesaron fuerte: la ausencia de las pruebas de máxima velocidad y máxima profundidad, y la denuncia por falso testimonio reticente contra Ernesto Horacio Blanco, por sus reiteradas respuestas evasivas durante la audiencia. En paralelo, el contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi describió “deficiencias” que dificultaban el alistamiento de la nave, mientras la defensa de Claudio Villamide anticipó que pedirá ampliar su declaración porque, según sostiene, en el debate aparecieron “inexactitudes” que requieren aclaración.

Posible inspección

La propuesta del presidente del tribunal abrió una línea de análisis inédita este lunes en las instalaciones del Tribunal de Río Gallegos. Reynaldi contó a todos los presentes que el 31 de marzo fue a Tandanor con la intención de contactar a representantes de ThyssenKrupp, la empresa alemana que construyó los TR-1700, pero no logró dar con ellos. A partir de esa recorrida, dijo que pudo observar el ARA Santa Cruz de cerca y que incluso se tiró al piso para ver “lo que era un balcón de batería, las conexiones eléctricas que salen desde ahí”. También identificó la cañería que conduce al tanque de snorkel y los recodos del sistema, y consideró que ese ejercicio podría resultar “fructífero” para el tribunal si finalmente se concreta una inspección formal antes de que el submarino sea desguazado.

Luis Alberto Giménez y Mario Reynaldi este lunes en la audiencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Testimonios

En la novena audiencia, hubo una ausencia de uno de los imputados. Se trata de Luis López Mazzeo quien, a través de su abogado defensor, pidió disculpas por su ausencia ya que, durante el fin de semana largo sufrió la pérdida de un familiar muy cercano y que, en los próximos días, volverá a estar siguiendo el caso de manera presencial. Cabe recordar que Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, están siguiendo el juicio a través de Zoom desde Buenos Aires y, este lunes, en la sala, solo estuvo presente Claudio Villamide.

Volviendo a la novena jornada de debate, uno de los testimonios más pesados fue el de Ramiro Adalberto Pérez, enfermero submarinista que integró la tripulación del ARA San Juan hasta una semana antes del hundimiento. Su relato, duro y lleno de escenas de bordo, retrató la fragilidad material con la que convivía la tripulación.

“Hubo un corte de alimentación eléctrica. Hay veces que habían Blackouts y se cortaba la luz en todo el submarino”, contó al describir incidentes ocurridos en navegaciones previas. También explicó que su tarea incluía cuestiones de salud y controles internos: “Marcabamos la cantidad de canisters que había en ese momento, también llevabamos un solo desfibrilador”, dijo acongojado sobre algunas de las falencias en los viajes previos a la tragedia.

Ramiro Adalberto Pérez hablando al Tribunal. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL

Pero la parte más fuerte de su declaración llegó cuando recordó un episodio que, en su memoria, quedó como el más grave de todos los que vivió a bordo. “Una vez se rompió una válvula y levantó a un compañero. Que lo llevó a golperarse en el marco de la entrada de una sala de oficiales. Salimos a la superficie y lo tuve que suturar. No recuerdo si le tuve que hacer 6 o 7 puntos”, relató con crudeza ante el tribunal tras ser consultado por el fiscal Gastón Pruzan.

En el mismo sentido, Pérez luego añadió que en esa emergencia tuvieron que usar un teléfono satelital. “Era una emergencia, fue el caso más grave que tuve, alguna vez algún cocinero con algun corte en alguna mano pero no mucho más”, dijo tras ser consultado por la abogada querellante Valeria Carreras. La escena, contada sin sobreactuación, dejó la sensación de un entorno donde los imprevistos eran moneda frecuente y donde cada falla podía convertirse en un problema mayor.

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla y Gastón Pruzan antes del comienzo de la novena audiencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Pérez también describió el desgaste de los recursos con los que trabajaban. “Recuerdo que en el 2014 tuvimos un desperfecto y se realizó un ‘achique’ con baldes de agua, en situaciones así no medimos el oxígeno sino que salimos a superficie, las alarmas funcionaban”, afirmó. Y fue todavía más lejos cuando señaló que algunos de sus elementos de trabajo eran “obsoletos” y que varias “ampollas estaban vencidas”. Incluso mencionó que contaban con un equipo para medir el CO2 que nunca utilizó porque “era viejo, obsoleto”. En el contexto del juicio, esas referencias no aparecen como anécdotas sueltas: funcionan como piezas de un rompecabezas que busca determinar si el submarino realmente estaba en condiciones de navegar.

Valeria Carreras, abogada querellante, este lunes en el Tribunal. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Más tarde fue el turno de Juan del Corazón de Jesús Zuluaga, maquinista entre 2016 y 2017, integrante de la Armada desde 2009. Su testimonio puso el foco en el sistema de snorkel y en la famosa válvula que, según la hipótesis investigada, pudo haber sido clave en la secuencia previa a la tragedia. Zuluaga explicó que en septiembre de 2017 fue trasladado a la Fragata Libertad y que antes había trabajado en el mantenimiento de máquinas del ARA San Juan. Sobre el episodio de 2017, fue tajante: “La válvula se encontraba semi abierta, en snorkel debe estar cerrada, en el muelle solamente debe estar abierta”.

Juan Anzuluaga durante su intervención. FOTO: TRIBUNAL ORAL FEDERAL

A esa descripción le agregó un dato que, en su mirada, vuelve improbable que la apertura haya sido accidental. “Está en una posición en el pasillo donde hay que dar varias vueltas, se puede abrir accidentalmente, requiere muchas vueltas, pasa toda la tripulación por ese pasillo -no se podía tener una apertura accidental”, sostuvo. Ese tipo de detalles técnicos son los que el tribunal intenta ordenar con cada testimonio, porque el juicio no sólo busca reconstruir el desenlace final, sino también el encadenamiento de pequeñas decisiones, maniobras y fallas que pudieron haber desembocado en la implosión.

El cuadro general de la causa sigue mostrando un debate muy duro entre la acusación, las querellas y las defensas. En el banquillo permanecen Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, ex altos mandos de la Armada imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La etapa actual, centrada en testimonios técnicos, viene dejando una secuencia de datos que para la acusación apuntan a deficiencias en el mantenimiento y en los controles previos a la zarpada, mientras que la defensa insiste en que el submarino estaba en condiciones seguras para navegar y que las conclusiones parciales del juicio todavía no prueban lo contrario.

A casi nueve años de la tragedia, el expediente sigue cargado de memoria, dolor y una disputa técnica que no afloja y este martes continuará con más testimonios técnicos y, posiblemente con la intervención de familiares de las víctimas y la ampliación de indagatoria solicitada por Villamide.