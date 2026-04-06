La abogada argentina Agostina Páez, quien recientemente cobró notoriedad mediática debido a sus problemas legales en territorio brasileño, ha vuelto a estar en boca de todos por una sorprendente revelación; en una entrevista en el programa “Sería Increíble” (Olga), Páez detalló acerca del encuentro que tuvo con María del Carmen Leone, la esposa del actor Juan Darthés.

El escenario del intercambio fue un establecimiento gastronómico en Brasil, país donde ambos residen, actualmente, bajo circunstancias judiciales complejas; según el relato de la letrada, el contacto se produjo de manera espontánea en un momento de vulnerabilidad personal.

Páez describió la secuencia con precisión, señalando que el acercamiento ocurrió a la salida de un sanitario; en ese momento, una mujer la abordó con un mensaje de contenido religioso y apoyo moral. “Yo estaba en un bar y, cuando salgo del baño, había una mujer afuera que me dice que “estaban orando por mí”; me dice eso y ,después, aclara que era la mujer de Darthés“, relató la abogada ante los micrófonos de “OLGA”.

La conversación, aunque breve, dejó una huella profunda en la entrevistada por la identidad de quien emitía las palabras; Agostina recordó la frase exacta que le propinó Leone: “Me dice, ‘hola, Agustina, te he reconocido y quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos; fuerza’; después, me aclara quién es y, a él, no lo vi”, confesó.

El encuentro no es menor si se tiene en cuenta el contexto que atraviesan ambos protagonistas: Agostina Páez se encuentra bajo la lupa de la justicia de Río de Janeiro tras un escandaloso episodio en un bar del exclusivo barrio de Ipanema; allí, fue detenida bajo la acusación de haber proferido insultos y realizado gestos de carácter racista contra el personal del lugar, un delito que, en Brasil, se procesa con extrema severidad.

Por su parte, Juan Darthés reside en Brasil cumpliendo una condena de 6 años de prisión por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardín; Actualmente, el actor se encuentra bajo un régimen semiabierto, una modalidad que le otorga el beneficio de salidas diarias para cumplir con tareas laborales o académicas, con la estricta condición de pernoctar en la unidad penitenciaria.

Diversas versiones indican que, durante sus horas de libertad diurna, Darthés habría profundizado su vínculo con una iglesia evangélica, llegando, incluso, a desempeñarse como pastor dentro de dicha comunidad.

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