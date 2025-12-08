Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una reunión en la Quinta de Olivos con el reconocido economista estadounidense Robert C. Merton, referente mundial de las finanzas modernas y ganador del Premio Nobel de Economía 1997. El encuentro profundiza el acercamiento iniciado meses atrás entre el Gobierno argentino y el prestigioso académico.

Merton, considerado una de las figuras más influyentes en la teoría financiera contemporánea, ya había tenido un gesto significativo hacia la gestión libertaria en abril, cuando invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a exponer en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). En aquel entonces, Milei celebró públicamente la convocatoria destacando el interés internacional por el programa económico argentino.

Nacido en Nueva York en 1944, hijo del célebre sociólogo Robert K. Merton, el economista desarrolló una carrera académica que revolucionó la valuación financiera. Fue uno de los creadores del modelo Black-Scholes, utilizado globalmente para el cálculo de opciones y derivados, y clave en la evolución de los mercados modernos. Su trabajo le valió el Nobel de Economía, compartido con Myron Scholes.

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como investigador y consultor, participando en el fondo Long Term Capital Management (LTCM), que colapsó en 1998 tras pérdidas multimillonarias que obligaron a una intervención coordinada de los principales bancos de Wall Street.

Agenda internacional: Milei viaja a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz

Tras el encuentro con Merton, Javier Milei emprenderá un viaje a Oslo, donde participará el 10 de diciembre de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, destacada opositora al régimen de Nicolás Maduro y referente en la defensa de los derechos humanos.

La presencia del mandatario argentino reafirma su alineamiento geopolítico con las posiciones impulsadas por Donald Trump, quien en los últimos meses intensificó sus críticas al chavismo.

Cronograma oficial del viaje de Milei a Noruega

(Horarios expresados en hora argentina)

Lunes 8 de diciembre

20:00 – Partida del vuelo especial hacia Oslo.

Arribo previsto: martes a las 17:30.

Miércoles 10 de diciembre

13:00 – Participación en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz .

– Participación en la ceremonia del . 15:30 – Encuentro con el Rey Harald V de Noruega .

– Encuentro con . 17:10 – Reunión con el Primer Ministro Jonas Gahr Støre .

– Reunión con el . 20:00 – Regreso a la Argentina en vuelo especial.

Jueves 11 de diciembre

09:30 – Llegada al país del presidente Javier Milei.