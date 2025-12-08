Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia en un histórico clásico de La Plata y avanzó a la final del Torneo Clausura.

Tiago Palacios convirtió el gol que le dio la victoria al Pincha en el Bosque.

El equipo de Eduardo Domínguez, que venía de dejar atrás a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), enfrentará a Racing —que superó a Boca Juniors en “La Bombonera“— en la disputa por el título de la Liga Profesional.

El partido se dio con una paridad constante. Los dos conjuntos encontraron complicaciones para dominar el juego y la batalla en la mitad del terreno marcó buena parte del desarrollo.

El quiebre del clásico apareció a los 16 minutos del complemento: Edwin Cetré envió un centro rasante desde la banda izquierda y Tiago Palacios solo tuvo que empujar la pelota para sellar el 1-0.

A partir de ese momento, el León manejó los tiempos y jugó con la ansiedad del Lobo.

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre, con horario aún por definir, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

