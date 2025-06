Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hispano Americano de Río Gallegos no jugará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. El club anunciará que venderá su plaza y se retirará de la competencia profesional, luego de años de esfuerzo para sostener su lugar en el mapa nacional. La información, será confirmada oficialmente este jueves a las 18:00, en una conferencia de prensa convocada por la institución en el estadio Tito Wilson.

La noticia marca un punto de quiebre para el deporte santacruceño. Hispano, que este año celebra su centenario, se despide así del básquet profesional por razones económicas y logísticas. Las dificultades presupuestarias, la disminución del acompañamiento y la falta de inversión privada volvieron insostenible la participación del club en la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.

Otro de los factores determinantes en la decisión fue el cierre total del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, que comenzará el 1° de septiembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre. Durante ese período, todos los vuelos serán derivados a El Calafate, lo que complicará severamente los traslados del equipo, sumando costos y tiempos de viaje imposibles de afrontar en una competencia que exige desplazamientos permanentes por todo el país.

La diferencia estructural con respecto a los clubes del centro y norte del país también fue clave. Mientras algunas instituciones destinan apenas un cuarto de su presupuesto a logística, según pudo saber La Opinión Austral, Hispano llega a superar el 60%, lo que deja muy poco margen para conformar un plantel competitivo.

No es la primera vez que Hispano enfrenta este tipo de dificultades. En agosto del año pasado, a pocas semanas del arranque del torneo, el entonces presidente Jorge Castro advirtió en Radio LU12 AM680 que el club estaba en riesgo de no participar, por falta de fondos. En ese momento, el Gobierno provincial y la empresa CGC aparecieron como sponsors principales y lograron sostener la temporada 2024/25. Pero este año, las condiciones no fueron las mismas.

La decisión de retirarse de la competencia no es un fracaso, sino un reflejo del contexto que atraviesan muchos clubes del país. Hispano no sólo logró ascender a la Liga Nacional en 2016 —donde jugó seis temporadas consecutivas hasta 2022—, sino que representó a Santa Cruz en el más alto nivel del deporte argentino con dignidad, esfuerzo y una identidad profundamente federal.

En su paso por la Liga Nacional y la Liga Argentina, el Celeste se enfrentó a los gigantes del país, compitió de igual a igual, generó un semillero local que sigue dando frutos y consolidó una comunidad que convirtió cada partido en una fiesta deportiva. Es una etapa que cierra, pero también una historia de orgullo que nadie podrá borrar.

Este jueves, en la conferencia de prensa convocada por el club, se oficializará una decisión que ya es un hecho. Hispano Americano dejará de jugar profesionalmente, pero no dejará de existir. La pasión de su gente, el compromiso de sus formadores y el peso de su historia seguirán siendo pilares para lo que viene.

En el año de su centenario, el Celeste no festeja en la cancha, pero recuerda su trayectoria con la frente en alto. Y si algo enseñó este club a lo largo de sus 100 años, es que las pausas no son derrotas, y que el amor por los colores siempre encuentra la forma de volver.