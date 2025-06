Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

Vas a seguir tu camino con un buen impulso. Sigue este camino y haz que tus asuntos avancen. Tendrás que procurar no mostrarte demasiado intransigente contigo mismo. De lo contrario agotarás tus reservas. Leer más…

Tauro

Hoy tienes que vigilar no ser intransigente y excesivo con la excusa de avanzar más rápido… no todo el mundo piensa igual. No estás dispuesto a aguantar aquello que pone freno a tus proyectos. ¡Es el momento de deshacerte de lo que te molesta! Leer más…

Géminis

Nacerán amistades positivas. Pierdes el tiempo con las minucias y es algo que te agota. No busques más allá los motivos de tu cansancio. Tus pensamientos son más profundos. Deja de lado las dudas y los miedos. Leer más…

Cáncer

Hay novedades que esperaban hace tiempo y que es posible les aporten soluciones. A pesar de la sensación pasajera de cansancio, hoy gozarás de una buena forma. Vas a necesitar tiempo para asimilar ciertos cambios en tu entorno amistoso porque hay un sentimiento de nostalgia que te une al pasado. Leer más…

Leo

Es mejor que evites las tentaciones de individualismo en las relaciones amorosas o amistosas. Si te entregas un poco más y no sólo miras por lo tuyo, sacarás mucho más beneficios de lo que crees. Compartir es la palabra que debes emplear más. Tendrás los medios necesarios para resolver un conflicto en tu entorno. Leer más…

Virgo

Estarás inspirado para terminar los asuntos que están en proceso. A pesar de tu tendencia a pensar demasiado, mantendrás el equilibrio si te relajas. La naturaleza será sinónimo de evasión mental. Algo imprevisto llama a tu puerta hoy. Leer más…

Libra

Por la noche debes buscar algo de tranquilidad y paz. Tu realidad y tu positivismo te permitirán evadirte de las ideas alocadas. Serás inaccesible para los que te rodean. Te vendrá bien una escapadita para recargar energías. Leer más…

Escorpio

Hoy vas a demostrar más juicio en tu consumo. Se inicia la vuelta al equilibrio. Sea cual sea tu preocupación, siempre será mejor hablarlo con una persona de confianza. Un poco de ocio y distracción no te vendrá mal para olvidar esa decepción. Leer más…

Sagitario

Día para generar cambios. Tu creatividad en el amor está en auge. Aprovéchala para vivir tu relación más intensamente y dar un cambio a tus costumbres. Si estás solo, vas a conocer a alguien. Venus facilita tus relaciones íntimas. Leer más…

Capricornio

Te sientes preparado para cambiar la situación y sacar las conclusiones pertinentes, empezar de nuevo. Tienes que eliminar lo superfluo en todos los sentidos. Hoy te darás cuenta de que no siempre el tiempo lo arregla todo, incluidas las cosas que no te agradan de los demás. Leer más…

Acuario

Hoy podrás solucionar un problema que te afecta de manera muy directa gracias a tu poder de iniciativa. Los encuentros inopinados te harán pensar de otra manera. Pero tampoco te embales. Leer más…

Piscis

No pienses que eres el único que lo cree así. Exprésate sin pudores, la reacción de tu pareja te sorprenderá agradablemente. Amor sensible en búsqueda de los sueños dorados. Leer más…