La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció el estado de alerta y dejó en claro que el 4 de diciembre será la fecha límite para evitar un paro que afectaría a todas las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del interior del país. La medida de fuerza se aplicará en cada empresa que no cumpla con el pago de los salarios y del medio aguinaldo “en tiempo y forma”, tal como lo marca la ley.

El conflicto escaló luego de que las cámaras empresarias comunicaran que, por demoras en la llegada de subsidios, sólo podrían pagar los sueldos en dos tramos y el aguinaldo en seis cuotas. La reacción del gremio fue inmediata: rechazó la propuesta y calificó la decisión como “inadmisible”.

Qué dijo Mario Caligari: “Empresa que no pague, se va a parar”

El vocero de la UTA, Mario Caligari, fue contundente al confirmar que el gremio no permitirá pagos escalonados y que la fecha tope se mantiene firme.

“En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, afirmó en declaraciones radiales, criticando duramente la postura de los empleadores. Además, denunció que los empresarios “tienen el síndrome del llanto desde toda la vida” y que, si fuera por ellos, “los trabajadores deberían pagar para trabajar”.

Caligari remarcó que los choferes cumplen tareas “los 30 días del mes y los 365 del año” y que lo mínimo que exigen es el pago legal correspondiente sin demoras ni fraccionamientos.

Por qué podría haber paro: los motivos del conflicto

Las cámaras de transporte justificaron la decisión de pagar en cuotas aludiendo a “ingresos insuficientes, costos crecientes y falta de actualización de los fondos compensadores”. Según explicaron, muchas empresas están al borde de la paralización operativa por la quita y demora en los subsidios.

Desde el gremio, sin embargo, aseguran que el problema entre el Gobierno y las compañías no debe trasladarse a los trabajadores. “No tenemos nada que ver con los subsidios. No negociamos con el Estado, solo exigimos que se cumpla con lo pactado”, sostuvo Caligari.

La posibilidad de financiar el aguinaldo en seis meses encendió aún más el conflicto. “De ninguna manera es la forma. No puede ser que llegue el día 30 y digan ‘no tenemos plata’ después de un mes entero de trabajo”, apuntó el dirigente.

Cuándo sería el paro de colectivos en el AMBA

Si las empresas no realizan los pagos completos a más tardar el lunes 4 de diciembre, la UTA activará un paro que podría dejar sin servicio a millones de usuarios en CABA, provincia de Buenos Aires y el interior del país.

“Recién el cuarto día hábil del próximo mes nos vamos a enterar. Empresa que no pague, se va a parar. No trabajamos gratis ni financiamos”, reiteró Caligari.

Un diciembre clave para el transporte urbano

El sector enfrenta un escenario delicado en medio del ajuste tarifario, la reducción de subsidios y el aumento sostenido de los costos operativos. Aunque ya hubo incrementos en el boleto, las empresas insisten en que los fondos no son suficientes para garantizar la operatoria.

Sin una solución inmediata, diciembre podría convertirse en uno de los meses más conflictivos del transporte urbano en los últimos años, con riesgo de paralización total del servicio en algunas líneas.

La UTA ya instaló la advertencia: si no hay salarios completos, habrá paro. El reloj corre hacia la fecha límite.