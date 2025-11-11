Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, llevará adelante el próximo miércoles 12 de noviembre el Operativo Aprender 2025, la evaluación nacional de aprendizajes más importante del sistema educativo argentino.

La participación de los alumnos y escuelas de Santa Cruz en 2023.

Participantes en todo el país

El dispositivo alcanzará este año a 752.936 estudiantes de sexto grado de 20.298 escuelas primarias de todo el país, incluyendo instituciones estatales y privadas, en contextos urbanos y rurales.

En la provincia de Santa Cruz, el operativo tendrá una amplia cobertura: Según pudo confirmar La Opinión Austral, hay 116 escuelas que están habilitadas para participar de la jornada con un matrícula de 5.896 alumnos en sexto grado para ser evaluados. En el último operativo censal (en 2023), la participación alcanzó al 76,8% del alumnado de sexto grado de las escuelas primarias.

El operativo Aprender 2025 tiene carácter obligatorio para los alumnos, docentes y directivos de sexto grado de las escuelas primarias.

Qué evalúa el Operativo Aprender

Durante la jornada, los estudiantes resolverán consignas de Lengua y Matemática y completarán un cuestionario de contexto que busca conocer factores que inciden en los aprendizajes, como los hábitos de estudio, la disponibilidad de recursos, el acompañamiento familiar y el clima escolar.

También participarán docentes y directivos, quienes aportarán información sobre las condiciones institucionales y las prácticas de enseñanza.

El objetivo del operativo es generar evidencia que sirva para reflexionar sobre la calidad educativa y orientar políticas públicas que contribuyan a garantizar el derecho a una educación de calidad en todo el país.

Cómo evolucionó la capacidad de aprendizaje en los alumnos santacruceños. (Aprender 2023)

Los resultados de Santa Cruz en el Aprender 2023

El último informe jurisdiccional para las escuelas primarias del Aprender fue en 2023. Mostró que los niveles de desempeño en Lengua en Santa Cruz fueron levemente superiores al promedio nacional, no así en Matemáticas.

En Lenguas se observó que el 67,3% de los estudiantes santacruceños alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, frente al 66,4% nacional.

Sin embargo, los resultados en Matemáticas siguen marcando un desafío: solo el 45,6% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, por debajo del promedio nacional (51,5%) .

En detalle, la distribución provincial fue la siguiente:

Lengua : 40,6% Satisfactorio, 26,7% Avanzado, 22,2% Básico y 10,5% Por debajo del nivel básico.

: 40,6% Satisfactorio, 26,7% Avanzado, 22,2% Básico y 10,5% Por debajo del nivel básico. Matemática: 38,9% Satisfactorio, 6,7% Avanzado, 27,1% Básico y 27,2% Por debajo del nivel básico.

Estas cifras muestran un retroceso respecto al operativo de 2021, cuando el 72% de los alumnos había alcanzado los niveles más altos en Lengua y el 49% en Matemática.

Los resultados de aprendizaje fueron mejores en las escuelas privadas que las públicas.

Brechas y factores que inciden en los aprendizajes

El informe jurisdiccional también reveló brechas significativas según el nivel socioeconómico y el tipo de gestión escolar. Mientras que en las escuelas privadas el 79% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, en las estatales lo hizo el 63%.

Asimismo, los estudiantes con mayor cantidad de horas diarias de clase y aquellos que no repitieron grado mostraron mejores desempeños en ambas áreas.

El clima escolar positivo y la asistencia al nivel inicial (desde sala de 3 o 4 años) también se relacionaron con mejores resultados.

La ruralidad favoreció el proceso de aprendizaje en 2023.

Evaluar para mejorar

El Aprender 2025 será implementado por la Dirección de Evaluación e Información Educativa, en coordinación con las jurisdicciones provinciales.

Los resultados se difundirán durante 2026 y permitirán identificar fortalezas y desafíos del sistema educativo.

Desde la Secretaría de Educación, el titular Carlos Torrendell destacó que “la alfabetización será el eje transversal de la política educativa nacional, porque la lectura y la escritura son la base de todos los aprendizajes”.

La provincia de Santa Cruz, en un año atravesado por el conflicto docente, con más de 50 días de clases perdidos por huelgas, y en sus distintas realidades urbanas y rurales, será parte de este desafío de evaluar para mejorar. ¿Le irá mejor que en 2023?.