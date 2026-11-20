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El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó la incorporación del proyecto Argentina LNG, iniciativa liderada por el presidente de YPF, Horacio Marín, junto a la italiana Eni y la firma XRG, con una proyección de desembolsos totales de USD 50.750 millones hacia el año 2050. La confirmación oficial fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció la gestión del titular de la petrolera estatal y definió el plan energético como la mayor inversión de la historia del país.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, el titular de la cartera económica precisó las etapas financieras y el alcance productivo del emprendimiento conducido por Marín. Según detalló Caputo, el proyecto contempla una inversión inicial de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, hasta alcanzar el monto global de USD 50.750 millones en 2050. Este desarrollo permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), además de líquidos del gas natural, generando ingresos por más de USD 9.000 millones al año.

Para cumplir con esas metas de exportación, el esquema prevé alcanzar un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual de toda la Argentina. El plan de infraestructura incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta y la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, encargados de transportar los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.

La celebración del presidente de YPF. Horacio Marín, por las redes sociales.

Asimismo, el ministro informó que se levantarán complejos industriales tanto en Neuquén como en Río Negro destinados al procesamiento del gas y sus líquidos. En términos laborales, durante la etapa de construcción se estima la creación de 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, a los que se sumarán otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la fase de operación. “Felicitaciones a Horacio Marín por este extraordinario proyecto y agradecimiento al Comité RIGI por su arduo trabajo. Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina”, expresó Caputo.

El posteo de el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Gestión estratégica

Por su parte, el presidente de YPF celebró la resolución oficial y destacó el alcance regional del emprendimiento que encabeza. “Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica“, manifestó Marín mediante sus redes sociales.

En su mensaje, repasó el proceso de gestión y reconoció a los actores involucrados en la tramitación del expediente. “Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al presidente Javier Milei por elegirme y darme la oportunidad de generar valor para la compañía. A Luis Caputo y a la Secretaría de Energía por liderar y acompañarnos durante todos los proyectos que presentamos al RIGI”, señaló.

El titular de la petrolera estatal también extendió el reconocimiento interno y subrayó el rol determinante del marco regulatorio para la viabilidad del plan: “No puedo dejar de darle mi mayor agradecimiento a cada una de las personas de YPF que hicieron posible este hito. Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina. Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible“.

Finalmente, Marín adelantó el próximo paso institucional del consorcio energético de cara a la puesta en marcha de las obras: “Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios Eni y XRG“.